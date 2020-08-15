Правительство упростило получение грантов для представителей туриндустрии

Теперь представители отрасли смогут подавать заявки на гранты, а также все необходимые документы в электронной форме. Онлайн теперь можно подавать справки об уплате налогов и сборов, а также бизнес-планы проектов, информацию о численности сотрудников, копии учредительных документов, выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Сократятся и сроки проведения конкурсного отбора. Их отдельно определит комиссия Ростуризма.

На грантовую поддержку проектов по развитию внутреннего и въездного туризма ежегодно выделяются субсидии из федерального бюджета. Получатели грантов определяются на конкурсной основе.

Выплаты можно потратить на создание новых туристических маршрутов, покупку модульных гостиниц и оборудования для туристических информационных центров, разработку аудиогидов и онлайн-путеводителей, установку пандусов и подъемников для людей с инвалидностью.