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15.08.2020 15:48
Рубрика: Экономика

Правительство упростило получение грантов для представителей туриндустрии

Текст: Ольга Игнатова
Индивидуальным предпринимателям и коммерческим организациям будет проще получить гранты на проекты по развитию внутреннего и въездного туризма. Постановление об этом подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
Фото: Томас Тхайцук/РИА Новости Фото: Томас Тхайцук/РИА Новости
Фото: Томас Тхайцук/РИА Новости
Фото: Сергей Куксин/РГ
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Теперь представители отрасли смогут подавать заявки на гранты, а также все необходимые документы в электронной форме. Онлайн теперь можно подавать справки об уплате налогов и сборов, а также бизнес-планы проектов, информацию о численности сотрудников, копии учредительных документов, выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Сократятся и сроки проведения конкурсного отбора. Их отдельно определит комиссия Ростуризма.

На грантовую поддержку проектов по развитию внутреннего и въездного туризма ежегодно выделяются субсидии из федерального бюджета. Получатели грантов определяются на конкурсной основе.

Выплаты можно потратить на создание новых туристических маршрутов, покупку модульных гостиниц и оборудования для туристических информационных центров, разработку аудиогидов и онлайн-путеводителей, установку пандусов и подъемников для людей с инвалидностью.

Экономика Туризм Правительство Председатель Правительства Развитие туризма в России

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