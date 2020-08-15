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15.08.2020 10:33
Рубрика: В мире

Премьер Болгарии решил изменить конституцию страны

Текст: Александр Гацак (София)

На фоне продолжающихся уже более месяца массовых антиправительственных демонстраций премьер страны Бойко Борисов, фактический руководитель государства, объявил о необходимости внести изменения в конституцию республики. Среди прочего, глава кабмина предлагает изменить количество депутатов парламента с 240 до 120, реформировать судебную систему, сократить полномочия министра юстиции.

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По всей видимости, Борисов решил перенести фокус внимания граждан с протестов на дебаты по поводу главного закона республики. Местные политологи в его планах произвести перезагрузку политической модели увидели желание как можно дольше удерживать власть в своих руках.

Изменение конституции Болгарии утверждается путем голосования так называемого Великого Народного собрания. Для созыва этого органа, последний раз заседавшего 30 лет назад, требуется положительное решение двух третей депутатов парламента. Председатель ведущей оппозиционной Болгарской социалистической партии Корнелия Нинова уже заявила о недоверии к такому шагу. Это означает, что для осуществления замысла подконтрольной Борисову правящей "Граждане за европейское развитие Болгарии" понадобится поддержка всех остальных политических сил.

Чем бы ни обернулись споры вокруг конституции, связанная с внесением изменений процедура займет месяцы, в течение которых действующее правительство продолжит управлять страной.

Острая негативная реакция на действия Борисова уже последовала и от его главного оппонента - президента Румена Радева, еще в начале года объявившего об утрате доверия к правительству. "Разговор о конституции и будущем Болгарии возможен только после требуемых обществом отставок и проведения честных досрочных выборов", - заявил он.

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