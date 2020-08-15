Путин и Лукашенко подтвердили настрой на укрепление союзнических отношений

Разговор состоялся по инициативе белорусской стороны, говорится в сообщении​​​.

"Условлено о продолжении регулярных контактов на различных уровнях, и подтвержден настрой на укрепление союзнических отношений, что в полной мере отвечает коренным интересам братских народов России и Белоруссии", - подчеркнули в Кремле.

Как сообщается, Александр Лукашенко информировал российского коллегу о ситуации в Беларуси, сложившейся после президентских выборов​​​. Лидеры выразили уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы.

"Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.

В связи с состоявшимся накануне возвращением в Россию ранее задержанных в Белоруссии 32 граждан Путин и Лукашенко дали позитивную оценку тесному взаимодействию профильных ведомств по данному вопросу.