Археологи в Кремле отметили профессиональный праздник редкими находками

По случаю Дня археолога (негосударственный профессиональный праздник, отмечаемый 15 августа), руководители Института археологии РАН рассказали о новых находках в кремлевском раскопе.

На территории Большого Кремлевского сквера исследователи на глубине 4,5 метра достигли "материка" - так на профессиональном сленге называют подземный уровень, где заканчиваются находки жизнедеятельности человека. Это означает, что в этом сезоне археологам удалось полностью прорезать всю толщу культурного слоя.

Находок много, и все они удивительные. Сразу оговорюсь: кувшинов с золотом и сундуков с камнями-самоцветами здесь не находили.

Ученые с восторгом демонстрируют сокровища иного рода: десятки пластин от панцирного доспеха, деталь шлема, наконечники стрел, монеты великого князя Василия Дмитриевича, печные изразцы, свинцовые пломбы для опечатывания товаров.

Драгметаллы и бриллианты в этом плане вторичны. Главная ценность находок - они расширяют наше представление о тех, кто и как жил здесь с древних времен. К самой интригующей части раскопа экскурсию для журналистов провел сам директор Института археологии РАН академик Николай Макаров: к самому древнему на территории Кремля слою. "Он относится к раннему железному веку и датируется второй половиной I тысячелетия до нашей эры - первыми веками нашей эры, - рассказал академик Макаров. - Открытие древнейшего слоя позволяет с уверенностью утверждать, что такое поселение действительно существовало, причем было достаточно обширным и долговременным".

Во многом, уверенность археологов о том, что н.э. в Кремле было поселение основывается на многочисленных находках характерной для того времени сетчатой лепной керамики. О народах, первыми обживавших Кремль, известно немного. Определенно, что они пришли сюда задолго до славян.

Куда лучше археологи изучили другой пласт истории: фундаменты зданий, в которых в конце XVII века размещались Приказы. Например, Разрядный приказ, дьяки которого занимались учетом и контролем "служивых людей", то есть кадровых военных и мобилизованных ратников. С Приказами соседствуют подземные остатки двух церквей: Александра Невского и Черниговских чудотворцев.

Пока раскопана небольшая часть территории Приказов, которых было десятки. В XVII - XVIII веках в Кремле размещались структуры, соответствующие современному правительству. Соответственно, здесь мало предметов профессиональной деятельности и почти нет кухонной утвари. Среди сотен нужных средневековым "министрам" вещей выделяются керамические чернильницы и стиль для письма на бересте и воске редкой формы.

Еще одна бесценная находка: фрагмент белокаменного рельефа с головой орла с короной. Этот орел украшал здание одного из Приказов. Хотя одного - это фигура речи. Приказы наши предки строили компактно: единый правительственный квартал, хотя с отдельными крыльцами и крышами для каждого Приказа.

Дизайн двуглавого орла на протяжении пяти веков российской истории непрерывно менялся. Большинство исследователей склоняются к тому, что геральдического орла с двумя головами на Русь привезла Зоя Палеолог, которая, приняв православие, стала Софьей I. Зоя была племянницей последнего императора Византии Константина IX Палеолога и потому, как наследница последнего императора Второго Рима, идеально подходила для московского престола. Гербом династии Палеологов был двуглавый орел.

Правда, точно не известно какого именно орла Софья предложила сделать государственным символом своему супругу, Ивану III. Считалось, что самое древнее изображение мы видим на царской печати, датированной 1497 годом. Но относительно недавно на Боровицкой башне Московского Кремля нашли орла, чей возраст специалисты оценили как соответствующий возрасту башни. А Боровицкую башню возвели в 1490 году.

В этом плане орел со стены Приказов (физически они расположены с противоположной - от Боровицкой башни - стороны Кремля) не претендует на статус самого древнего. Но изюминка в том, что он - веха. Очень важная. Большинство наших правителей меняли дизайн этой великой птицы: в зависимости от своих представлений о прекрасном. И если угодно - от политической ситуации в мире. Интернета и Twitter тогда еще не было, а потребность давать миру сигналы была. В том числе и наглядные. Поэтому между орлом Ивана III и орлом эпохи правления последнего российского императора Николая II - дистанция огромного размера. Молнии в лапах орла - эпоха Александра I. Первый из Романовых добавил на герб три короны, его сын приказал дорисовать скипетр и державу. В разные времена у орла крылья были то подняты, то опущены.

Лучшими для нашей страны были времена, когда орел распахивал крылья.

Найденный на раскопках орел - он, скорее всего, с поднятыми и расправленными крыльями.

Почему я пишу: скорее всего? Да, мы, конечно, точно знаем как выглядел государственный символ страны в XVII - XVIII веках. Но одно дело - знать, и совсем другое - поднять из земли реальную реликвию. Пока найдена только правая голова.

Археологи не теряют надежду найти остальные фрагменты.

Раскопки в Московском Кремле в этом сезоне, который стартовал из-за пандемии позже обычного, продолжатся до конца сентября.

Кстати

Раскопки в Большом Кремлевском сквере начаты Институтом археологии РАН в мае 2019 года. Цель: изучить подземные культурные слои в самом центре Московского Кремля, рядом с Соборной площадью. Главный научный результат - открытие фундаментов монументальной каменной постройки Приказов, возведенных в 1675 - 1683 гг. Историки их называют "новыми", поскольку они пришли на смену обветшавшим Приказам 1590-х годов. О старых Приказах известно крайне немного, в основном, по рисункам и чертежам конца XVII - XVIII веков. Но археологические работы часто показывают, что древние художники были не совсем точны. Чем больше раскопок - тем правдивее история.