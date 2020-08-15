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15.08.2020 20:09
Рубрика: Спорт

ЦСКА обыграл "Тамбов" благодаря голу Шкурина

Текст: Максим Домчев
В матче второго тура РПЛ ЦСКА на своем поле принимал "Тамбов". Если в первом туре у армейцев с первых минут на поле вышли все 11 игроков с российским паспортом, то на этот раз единственным легионером оказался Арнор Сигурдссон.
Фото: Антон Денисов / РИА Новости Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В середине первого тайма травму получил Алан Дзагоев. Самый травмирующийся игрок в истории российского футбола был заменен на 28-й минуте. Остается надеяться, что травма не будет тяжелой.

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Вместо Дзагоева на поле вышел белорусский форвард Илья Шкурин, которому было суждено стать героем встречи.

На 29-й минуте армейцы открыли счет после удара Константина Кучаева. Однако в концовке тайма гол Александра Карапетяна позволил гостям уйти на перерыв при ничейном результате.

Победу ЦСКА принес Шкурин на 55-й минуте встречи. Этот гол стал первым для белоруса в РПЛ.

После двух туров у ЦСКА шесть очков и команда пока лидирует в турнирной таблице.

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