ЦСКА обыграл "Тамбов" благодаря голу Шкурина

В матче второго тура РПЛ ЦСКА на своем поле принимал "Тамбов". Если в первом туре у армейцев с первых минут на поле вышли все 11 игроков с российским паспортом, то на этот раз единственным легионером оказался Арнор Сигурдссон.

В середине первого тайма травму получил Алан Дзагоев. Самый травмирующийся игрок в истории российского футбола был заменен на 28-й минуте. Остается надеяться, что травма не будет тяжелой.

Вместо Дзагоева на поле вышел белорусский форвард Илья Шкурин, которому было суждено стать героем встречи.

На 29-й минуте армейцы открыли счет после удара Константина Кучаева. Однако в концовке тайма гол Александра Карапетяна позволил гостям уйти на перерыв при ничейном результате.

Победу ЦСКА принес Шкурин на 55-й минуте встречи. Этот гол стал первым для белоруса в РПЛ.

После двух туров у ЦСКА шесть очков и команда пока лидирует в турнирной таблице.