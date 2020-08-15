Между станциями "Каховская" и "Севастопольская" построят новую пересадку

Началось строительство дополнительной пересадки со станции "Каховская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро на станцию "Севастопольская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На станции "Каховская" в полном объеме выполнена замена основных конструкций платформенного участка, ведется отделка путевых стен, - сказал Бочкарев. - Реконструируется существующая пересадка на станцию "Севастопольская" и начато строительство дополнительной, она позволит пропускать больший пассажиропоток. Станцию откроем в составе участка от "Проспекта Вернадского" до "Каховской" в 2021 году".

Напомним, что Каховская линия метро закрыта с 26 октября 2019 года. Открыть станцию "Каховскую" запланировано в будущем году, а саму Каховскую линию метро - в составе южного участка БКЛ в 2022 году. Открытие этой линии замкнет юго-восточный и южный участки.