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15.08.2020 12:19
Рубрика: Экономика

Между станциями "Каховская" и "Севастопольская" построят новую пересадку

Текст: Ирина Огилько

Началось строительство дополнительной пересадки со станции "Каховская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро на станцию "Севастопольская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Фото: Татьяна Макеева / ТАСС
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"На станции "Каховская" в полном объеме выполнена замена основных конструкций платформенного участка, ведется отделка путевых стен, - сказал Бочкарев. - Реконструируется существующая пересадка на станцию "Севастопольская" и начато строительство дополнительной, она позволит пропускать больший пассажиропоток. Станцию откроем в составе участка от "Проспекта Вернадского" до "Каховской" в 2021 году".

Напомним, что Каховская линия метро закрыта с 26 октября 2019 года. Открыть станцию "Каховскую" запланировано в будущем году, а саму Каховскую линию метро - в составе южного участка БКЛ в 2022 году. Открытие этой линии замкнет юго-восточный и южный участки.

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