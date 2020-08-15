На МЦД-2 завершили обновление подвижного состава

На второй линии Московских центральных диаметров обновили подвижной состав. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

"Завершили обновление подвижного состава на МЦД-2, - написал Собянин. - Теперь там ходят вагоны с плавным ходом, системой обеззараживания воздуха и комфортной температурой в салоне в любую погоду. Средний возраст парка сейчас - не больше трех лет. С начала года перевозчик двух первых диаметров - "Центральная ППК" - получил 50 вагонов "Иволга". Скоро поступят еще 130. Так что до конца 2020-го планируем обновить парк поездов и на МЦД-1".

Как сообщил мэр Москвы, на втором диаметре пассажирская инфраструктура восьми станций полностью соответствует новым стандартам МЦД. В частности, построены современные пассажирские терминалы, подземные или надземные переходы через ж/д пути с лифтами и эскалаторами, платформы с навесами.