Наталья Сергунина: Московские товары будут представлены на первом Всероссийском онлайн-фестивале шопинга

Московские товары будут представлены на первом Всероссийском онлайн-фестивале шопинга IDRF-Fest. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

IDRF-Fest пройдет с 22 по 23 августа при поддержке городского Департамента предпринимательства и инновационного развития.

- Это новый, предполагающий максимальную вовлеченность формат торговли. Предприниматели не просто соберут онлайн-витрину с разными товарами и будут ждать продаж, они расскажут о своих коллекциях, познакомят с отраслевыми трендами и дадут полезные советы, - рассказала Сергунина.

Производители в прямом эфире пообщаются с посетителями фестиваля на специализированной цифровой платформе. Кроме того, гости получат возможность купить понравившиеся товары со скидкой до 70 процентов.

Напомню, столичные власти поддерживают онлайн-торговлю как одно из направлений малого и среднего бизнеса в Москве. До 28 августа продолжается прием заявок на субсидию, которая компенсирует часть расходов на продвижение продукции через маркетплейсы.

"Субсидия позволяет возместить до половины комиссии, взимаемой торговыми интернет-площадками. Максимальный размер выплаты - 700 тысяч рублей", - прокомментировал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

В городе работает единая линия по вопросам субсидий: +7 (499) 961-01-20 (с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00). Ознакомиться с условиями и перечнем необходимых документов для получения субсидий, а также оставить заявку можно на специальном сайте Правительства Москвы для столичных предпринимателей.

Кроме того, получить консультацию по вопросам открытия и ведения бизнеса в столице и узнать о мерах поддержки все желающие могут на сайте ГБУ "Малый бизнес Москвы" и по телефону: +7 (495) 225-14-14.

Дополнительную информацию можно получить в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу: dpir-press@mos.ru.