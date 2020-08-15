Наталья Сергунина: Московские товары будут представлены на первом Всероссийском онлайн-фестивале шопинга

Новости

В России начато производство вакцины от коронавируса 11:30
СМИ: ЦСКА опередил "Милан" в борьбе за бразильского защитника Фукса 11:26
Роухани назвал поражением США итоги голосования в СБ ООН по Ирану 11:12
В Москве темп прироста новых случаев COVID-19 за последний месяц на четверть меньше предыдущего 11:05
Фестиваль "Золотая маска" открыл продажу билетов на конкурсные спектакли 11:01
Вымирающий вид: самые доступные рамные внедорожники в России 11:00
Премьер Болгарии решил изменить конституцию страны 10:33
США и Китай отложили консультации по торговому соглашению 09:51
В Сеуле прокурор покусал таксиста 09:15
В Москве от коронавируса вылечились еще 1275 пациентов 09:13
В топ-1000 международного рейтинга университетов вошли 11 вузов России 09:03
"Вашингтон" проиграл "Айлендерс" несмотря на дубль Овечкина 08:13
В Перу продвигают лечебные травы для борьбы с COVID-19 08:08
Индия заявила об испытаниях трех вакцин от коронавируса 07:34
Эксперт назвал неподходящее для Wi-Fi-роутера место в квартире 07:01
В Охотском море и на Чукотке проведут тактические учения 06:46
Постпред РФ: Попытка США продлить оружейное эмбарго Ирана с треском провалилась 06:44
В Калифорнии природный пожар охватил свыше 11 тысяч гектаров 05:51
Российские военные провели гуманитарную акцию в провинции Алеппо 05:35
Трамп подписал новый указ по ограничению работы TikTok в США 04:56
Трамп призвал перенести первый раунд теледебатов на более ранний срок 04:54
Тегеран: Голосование СБ ООН по резолюции против Ирана показало изоляцию США 04:11
Небензя: Необходимо избежать усиления конфронтации по иранской теме 03:46
Почтовое ведомство США предупредило о задержках при удаленном голосовании 03:36
Минобороны США объявило о создании рабочей группы по НЛО 03:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
15.08.2020 10:38
Рубрика: Экономика

Наталья Сергунина: Московские товары будут представлены на первом Всероссийском онлайн-фестивале шопинга

Текст: Любовь Проценко
Московские товары будут представлены на первом Всероссийском онлайн-фестивале шопинга IDRF-Fest. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

IDRF-Fest пройдет с 22 по 23 августа при поддержке городского Департамента предпринимательства и инновационного развития.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Прием заявлений на субсидии для бизнеса на дезинфекцию будет продлен

- Это новый, предполагающий максимальную вовлеченность формат торговли. Предприниматели не просто соберут онлайн-витрину с разными товарами и будут ждать продаж, они расскажут о своих коллекциях, познакомят с отраслевыми трендами и дадут полезные советы, - рассказала Сергунина.

Производители в прямом эфире пообщаются с посетителями фестиваля на специализированной цифровой платформе. Кроме того, гости получат возможность купить понравившиеся товары со скидкой до 70 процентов.

Напомню, столичные власти поддерживают онлайн-торговлю как одно из направлений малого и среднего бизнеса в Москве. До 28 августа продолжается прием заявок на субсидию, которая компенсирует часть расходов на продвижение продукции через маркетплейсы.

"Субсидия позволяет возместить до половины комиссии, взимаемой торговыми интернет-площадками. Максимальный размер выплаты - 700 тысяч рублей", - прокомментировал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

В городе работает единая линия по вопросам субсидий: +7 (499) 961-01-20 (с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00). Ознакомиться с условиями и перечнем необходимых документов для получения субсидий, а также оставить заявку можно на специальном сайте Правительства Москвы для столичных предпринимателей.

Кроме того, получить консультацию по вопросам открытия и ведения бизнеса в столице и узнать о мерах поддержки все желающие могут на сайте ГБУ "Малый бизнес Москвы" и по телефону: +7 (495) 225-14-14.

Дополнительную информацию можно получить в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу: dpir-press@mos.ru.

В регионах Экономика Товары и цены Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Правительство рассмотрит первую версию нацпроекта по внутреннему туризму
В топ-1000 международного рейтинга университетов вошли 11 вузов России
СБ ООН отклонил резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Ирана
Небензя: Необходимо избежать усиления конфронтации по иранской теме
Задержанные в Беларуси 32 гражданина РФ вернулись на родину
ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников до конца года
В Минтруде разъяснили порядок перевода на удаленную работу