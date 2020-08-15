Под Смоленском в массовой аварии пострадали 8 человек

Новости

Лев Лещенко прокомментировал смерть Валентины Легкоступовой 17:50
"Рубин" без Слуцкого сыграл вничью с "Уралом" 17:49
МИД Беларуси: Минск заинтересован в продолжении диалога с ЕС 17:18
Лукашенко: Беларуси посредники не нужны 17:07
На МЦД-2 завершили обновление подвижного состава 16:39
В московском районе Гольяново автобус столкнулся с легковушкой 16:35
Российские врачи завершили миссию помощи Киргизии в борьбе с COVID-19 16:01
Украинский волейболист "Зенита" принял гражданство России 15:41
Жээнбеков назвал создание в РФ вакцины от COVID-19 поворотным моментом 15:35
Вышел трейлер сериала Netflix "Молодой Валландер" 15:29
До конца года на субсидию станкостроителям выделено 200 млн рублей 15:10
Названа лучшая романтическая комедия всех времен 14:42
Мошенники вывели за рубеж миллиарды рублей по ложным судебным искам 14:30
Врач Ефремова заявил, что актер - не алкоголик 14:19
Юрий Лоза поделился воспоминаниями о Валентине Легкоступовой 13:47
В Минске минутой молчания почтили память погибшего во время акций протеста 13:45
СМИ: Месси хочет уйти из "Барселоны" 13:27
Между станциями "Каховская" и "Севастопольская" построят новую пересадку 12:19
Компания SpaceX назвала дату запуска астронавтов в космос 12:11
В столичных Сокольниках открылся Сиреневый сад 12:10
В Москве археологи за девять лет обнаружили 45 тысяч артефактов 12:01
В России начато производство вакцины от коронавируса 11:30
СМИ: ЦСКА опередил "Милан" в борьбе за бразильского защитника Фукса 11:26
Роухани назвал поражением США итоги голосования в СБ ООН по Ирану 11:12
В Москве темп прироста новых случаев COVID-19 за последний месяц на четверть меньше предыдущего 11:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
15.08.2020 17:32
Рубрика: Происшествия

Под Смоленском в массовой аварии пострадали 8 человек

Текст: Елена Шулепова (Смоленск)

В Смоленской области на трассе М-1 "Беларусь" столкнулись пять автомобилей. В аварии пострадали восемь человек, ехавших в рейсовом микроавтобусе, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В Пензе загорелся автобус с пассажирами

Авария произошла около полудня на 201 километре трассы Москва-Минск в Вяземском районе. По данным полиции, столкнулись большегруз DAF, микроавтобус Mercedes Sprinter и три легковых машины - BMW, SANGYONG и ВАЗ.

В результате аварии с травмами госпитализированы восемь человек. Все пострадавшие ехали в "маршрутке" из Москвы в Вязьму. О пострадавших в других машинах не сообщается.

Сообщение о ДТП поступило на пункт связи ПСЧ № 12 в 12:56. На место аварии выезжала автоцистерна и пожарные, уточнили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Обстоятельства и причины аварии уточняются. На месте работают сотрудники УГИБДД.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Смоленская область

Главное сегодня

Правительство рассмотрит первую версию нацпроекта по внутреннему туризму
За сутки в России выявлен 5061 случай COVID-19 в 84 регионах
В топ-1000 международного рейтинга университетов вошли 11 вузов России
В Воркуте возбудили дело после гибели четырех человек на шахте
Россиян могут полностью обеспечить вакциной от коронавируса за год
Как пандемия способствовала росту домашнего насилия
Как оспорить штраф за нарушение правил парковки