Под Смоленском в массовой аварии пострадали 8 человек

В Смоленской области на трассе М-1 "Беларусь" столкнулись пять автомобилей. В аварии пострадали восемь человек, ехавших в рейсовом микроавтобусе, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Авария произошла около полудня на 201 километре трассы Москва-Минск в Вяземском районе. По данным полиции, столкнулись большегруз DAF, микроавтобус Mercedes Sprinter и три легковых машины - BMW, SANGYONG и ВАЗ.

В результате аварии с травмами госпитализированы восемь человек. Все пострадавшие ехали в "маршрутке" из Москвы в Вязьму. О пострадавших в других машинах не сообщается.

Сообщение о ДТП поступило на пункт связи ПСЧ № 12 в 12:56. На место аварии выезжала автоцистерна и пожарные, уточнили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Обстоятельства и причины аварии уточняются. На месте работают сотрудники УГИБДД.