"Ротор" на выезде сыграл вничью с "Динамо"

Волгоградский "Ротор" набрал первое очко в РПЛ после возвращения команды в высший дивизион российского футбола. В Москве волжане сыграли вничью с "Динамо".

Календарь сезона подарил "Ротору" два непростых поединка на старте сезона. Сначала команда, которую возглавляет Александр Хацкевич, дома принимала "Зенит" и уступила 0:2, а во втором туре команда отправилась в гости к участнику Лиги Европы "Динамо", переигравшее на старте сезона на выезде "Урал".

Москвичи ожидаемо владели преимуществом, но "Ротор", состав которого пополнился большой группой игроков незадолго до старта сезона, все же выстоял и заработал первое очко в высшем дивизионе с 2004 года.

"Динамо" после двух туров имеет четыре очка и пока располагается на второй строчке вслед за "Спартаком". Волгоградцы пока пятнадцатые.