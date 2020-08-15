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15.08.2020 18:06
Рубрика: Спорт

"Ротор" на выезде сыграл вничью с "Динамо"

Текст: Максим Домчев

Волгоградский "Ротор" набрал первое очко в РПЛ после возвращения команды в высший дивизион российского футбола. В Москве волжане сыграли вничью с "Динамо".

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Календарь сезона подарил "Ротору" два непростых поединка на старте сезона. Сначала команда, которую возглавляет Александр Хацкевич, дома принимала "Зенит" и уступила 0:2, а во втором туре команда отправилась в гости к участнику Лиги Европы "Динамо", переигравшее на старте сезона на выезде "Урал".

Москвичи ожидаемо владели преимуществом, но "Ротор", состав которого пополнился большой группой игроков незадолго до старта сезона, все же выстоял и заработал первое очко в высшем дивизионе с 2004 года.

"Динамо" после двух туров имеет четыре очка и пока располагается на второй строчке вслед за "Спартаком". Волгоградцы пока пятнадцатые.

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