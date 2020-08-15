В Москве археологи за девять лет обнаружили 45 тысяч артефактов

Столичные археологи за 9 лет обнаружили 45 тысяч артефактов. Среди найденных предметов есть черепки с тысячелетней историей, старинные клады и предметы быта людей, которые проживали на территории города много веков назад. Об этом в День археолога, отмечаемом в России 15 августа, сообщает Мосгорнаследие.

По данным портала мэра Москвы, в нынешнем году раскопки будут вести на 200 городских площадках. Главные из них организованы на пересечении Большой Полянки и Старомонетного переулка, на Китай-городе, а также на территории Новодевичьего монастыря. Также археологические изыскания пройдут на месте будущих строек. Эти работы можно вести круглый год. При теплой погоде на месте раскопок строится навес от дождя, а в морозы над раскопами устанавливают павильоны.

По словам специалистов, культурный слой в столице превышает 10 метров, поэтому можно найти немало вещиц с многовековой историей.