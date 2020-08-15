Новости

США и Китай отложили консультации по торговому соглашению 09:51
В Сеуле прокурор покусал таксиста 09:15
В Москве от коронавируса вылечились еще 1275 пациентов 09:13
В топ-1000 международного рейтинга университетов вошли 11 вузов России 09:03
"Вашингтон" проиграл "Айлендерс" несмотря на дубль Овечкина 08:13
В Перу продвигают лечебные травы для борьбы с COVID-19 08:08
Индия заявила об испытаниях трех вакцин от коронавируса 07:34
Эксперт назвал неподходящее для Wi-Fi-роутера место в квартире 07:01
Комплекс тактических учений будет проведен в Охотском море и на Чукотке 06:46
Постпред РФ: Попытка США продлить оружейное эмбарго Ирана с треском провалилась 06:44
В Калифорнии природный пожар охватил свыше 11 тысяч гектаров 05:51
Российские военные провели гуманитарную акцию в провинции Алеппо 05:35
Трамп подписал новый указ по ограничению работы TikTok в США 04:56
Трамп призвал перенести первый раунд теледебатов на более ранний срок 04:54
Вход в Кроноцкий заповедник для жителей Камчатки сделают бесплатным 04:21
Тегеран: Голосование СБ ООН по резолюции против Ирана показало изоляцию США 04:11
Небензя: Необходимо избежать усиления конфронтации по иранской теме 03:46
Почтовое ведомство США предупредило о задержках при удаленном голосовании 03:36
Минобороны США объявило о создании рабочей группы по НЛО 03:08
Минздрав Канады спрогнозировал новые вспышки COVID-19 02:48
СБ ООН отклонил резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Ирана 02:35
Ленинградскому зоопарку исполнилось 155 лет 02:05
В Анголе вынесли приговор сыну экс-президента душ Сантуша 01:28
С 15 августа Россия и Швейцария возобновят авиасообщение 00:50
Израиль атаковал объекты ХАМАС в Газе в ответ на запуски шаров со взрывчаткой 00:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
15.08.2020 09:13
Рубрика: Общество

В Москве от коронавируса вылечились еще 1275 пациентов

Текст: Любовь Проценко

Еще 1275 пациентов вылечились от коронавируса в столице. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: iStock
Врачи рассказали об "атипичных" симптомах коронавируса

- Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1275 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 196098 человек, - рассказала Ракова.

Отсутствие у человека заболевания после лечения подтверждают специальные исследования. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтером, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В топ-1000 международного рейтинга университетов вошли 11 вузов России
СБ ООН отклонил резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Ирана
Небензя: Необходимо избежать усиления конфронтации по иранской теме
Трамп подписал новый указ по ограничению работы TikTok в США
Задержанные в Беларуси 32 гражданина РФ вернулись на родину
Кто первым получит вакцину от коронавируса
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку