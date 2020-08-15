В Москве темп прироста новых случаев COVID-19 за последний месяц на четверть меньше предыдущего

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице подтверждено 695 новых случаев заражения коронавирусом. Среднесуточный темп прироста новых случаев за последний месяц на 25,4% меньше, чем в предыдущий. Этот показатель за последние две недели равен 0,28%.

В соответствии с критериями Роспотребнадзора показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе. Несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирус, число новых случаев в Москве остается на низком уровне.

Среди вновь выявленных случаев 54,5% - у людей в возрасте от 18 до 45 лет, 27,2% - от 46 до 65, 7,6% - от 66 до 79, еще 3,9% - старше 80 лет. Дети составляют 6,8%. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица, уже взяты под меднаблюдение.