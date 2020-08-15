В парке "Патриот" отметили День ВВС

Новости

Трамп разыграл Байдена на встрече с профсоюзом полиции 18:45
"Ротор" на выезде сыграл вничью с "Динамо" 18:06
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Испании 18:06
Лев Лещенко прокомментировал смерть Валентины Легкоступовой 17:50
"Рубин" без Слуцкого сыграл вничью с "Уралом" 17:49
МИД Беларуси: Минск заинтересован в продолжении диалога с ЕС 17:18
Лукашенко: Беларуси посредники не нужны 17:07
На МЦД-2 завершили обновление подвижного состава 16:39
В московском районе Гольяново автобус столкнулся с легковушкой 16:35
Российские врачи завершили миссию помощи Киргизии в борьбе с COVID-19 16:01
Украинский волейболист "Зенита" принял гражданство России 15:41
Жээнбеков назвал создание в РФ вакцины от COVID-19 поворотным моментом 15:35
Вышел трейлер сериала Netflix "Молодой Валландер" 15:29
До конца года на субсидию станкостроителям выделено 200 млн рублей 15:10
Названа лучшая романтическая комедия всех времен 14:42
Мошенники вывели за рубеж миллиарды рублей по ложным судебным искам 14:30
Врач Ефремова заявил, что актер - не алкоголик 14:19
Юрий Лоза поделился воспоминаниями о Валентине Легкоступовой 13:47
В Минске минутой молчания почтили память погибшего во время акций протеста 13:45
СМИ: Месси хочет уйти из "Барселоны" 13:27
Между станциями "Каховская" и "Севастопольская" построят новую пересадку 12:19
Компания SpaceX назвала дату запуска астронавтов в космос 12:11
В столичных Сокольниках открылся Сиреневый сад 12:10
В Москве археологи за девять лет обнаружили 45 тысяч артефактов 12:01
В России начато производство вакцины от коронавируса 11:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
15.08.2020 18:36
Рубрика: Власть

В парке "Патриот" отметили День ВВС

Текст: Юрий Гаврилов
В субботу в подмосковном парке "Патриот" прошел праздник в честь Дня ВВС.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Для гостей подготовили обширную и зрелищную программу. В нее, в частности, вошли показательные полеты воздушных асов, выступления сборной по парашютному спорту, уникальное шоу флайтбордистов, семейная акция "Воздушный змей", концерт творческих коллективов и праздничный салют.

Пилоты аэроклуба ВВС из города Кубинка продемонстрировали свое летное мастерство на самолетах Як-52, "Пайпер", "Финист", а также на автожирах. Кроме того, была показана уникальная воздушно-акробатическая программа членов сборной России по парашютному спорту.

Впервые в "Патриоте" выступили флайтбордисты, которые "взлетали" на специальной доске, приводимой в движение за счет реактивной силы потока воды.

Фото: Предоставлено пресс-службой Росгвардии
Летчики исполнили мечту заболевшего мальчика

В течение дня в парке выступали творческие коллективы Воздушно-космических сил, Центрального офицерского клуба ВКС, образцово-хореографический коллектив "ТОТ", бальный - "Латино", центра "Полет". Своим выступлением гостей порадовал Заслуженный артист России Алексей Глызин.

Для взрослых и детей были доступны тематические мастер-классы, выставка оружия, метание ножей. В парке "Патриот" работал пункт отбора на военную службу по контракту.

Герой России генерал-майор Сергей Липовой, военный летчик, командующий авиацией Северо-Кавказского пограничного округа в 2001-2005 годах, участник нескольких войн и вооруженных конфликтов, председатель президиума Общероссийской организации "Офицеры России" провел для детей и подростков урок мужества.

На площадках Центра военно-тактических игр можно было проверить свои силы в прохождении полосы препятствий, сыграть в страйкбол и лазертаг, пострелять из учебного оружия.

В течение всего дня на площадке работала полевая кухня. В парке также организовали мобильные точки питания.

В регионах Власть Безопасность Армия Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

Главное сегодня

Правительство рассмотрит первую версию нацпроекта по внутреннему туризму
За сутки в России выявлен 5061 случай COVID-19 в 84 регионах
В топ-1000 международного рейтинга университетов вошли 11 вузов России
В Воркуте возбудили дело после гибели четырех человек на шахте
Россиян могут полностью обеспечить вакциной от коронавируса за год
В России запустили горячую линии по программе кешбэка за покупку туров
К поиску противоправной информации в интернете привлекут нейросети