В парке "Патриот" отметили День ВВС

В субботу в подмосковном парке "Патриот" прошел праздник в честь Дня ВВС.

Для гостей подготовили обширную и зрелищную программу. В нее, в частности, вошли показательные полеты воздушных асов, выступления сборной по парашютному спорту, уникальное шоу флайтбордистов, семейная акция "Воздушный змей", концерт творческих коллективов и праздничный салют.

Пилоты аэроклуба ВВС из города Кубинка продемонстрировали свое летное мастерство на самолетах Як-52, "Пайпер", "Финист", а также на автожирах. Кроме того, была показана уникальная воздушно-акробатическая программа членов сборной России по парашютному спорту.

Впервые в "Патриоте" выступили флайтбордисты, которые "взлетали" на специальной доске, приводимой в движение за счет реактивной силы потока воды.

В течение дня в парке выступали творческие коллективы Воздушно-космических сил, Центрального офицерского клуба ВКС, образцово-хореографический коллектив "ТОТ", бальный - "Латино", центра "Полет". Своим выступлением гостей порадовал Заслуженный артист России Алексей Глызин.

Для взрослых и детей были доступны тематические мастер-классы, выставка оружия, метание ножей. В парке "Патриот" работал пункт отбора на военную службу по контракту.

Герой России генерал-майор Сергей Липовой, военный летчик, командующий авиацией Северо-Кавказского пограничного округа в 2001-2005 годах, участник нескольких войн и вооруженных конфликтов, председатель президиума Общероссийской организации "Офицеры России" провел для детей и подростков урок мужества.

На площадках Центра военно-тактических игр можно было проверить свои силы в прохождении полосы препятствий, сыграть в страйкбол и лазертаг, пострелять из учебного оружия.

В течение всего дня на площадке работала полевая кухня. В парке также организовали мобильные точки питания.