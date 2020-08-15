В столичных Сокольниках открылся Сиреневый сад

В субботу в московском парке "Сокольники" открылся после ремонта Сиреневый сад. Об этом сообщает портал мэра Москвы.

По данным портала, работы по ремонту длились чуть больше года. Основной целью работ было сделать пространство максимально комфортным для посетителей, при этом сохранив его уникальную красоту.

Во время работ в саду высадили 16 деревьев и 327 кустарников, а ботаническая коллекция сирени пополнилась новыми экспонатами. Отремонтировали дорожки и тропинки.

Сейчас в саду разбиты функциональные зоны: входная группа, территория для семейного отдыха, арт-пространство и лужайки для отдыха на траве. В дальнейшем откроется еще одна территория, где можно будет заключать браки, проводить торжества или массовые мероприятия.