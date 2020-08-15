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15.08.2020 12:10
Рубрика: Общество

В столичных Сокольниках открылся Сиреневый сад

Текст: Ирина Огилько

В субботу в московском парке "Сокольники" открылся после ремонта Сиреневый сад. Об этом сообщает портал мэра Москвы.

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По данным портала, работы по ремонту длились чуть больше года. Основной целью работ было сделать пространство максимально комфортным для посетителей, при этом сохранив его уникальную красоту.

Во время работ в саду высадили 16 деревьев и 327 кустарников, а ботаническая коллекция сирени пополнилась новыми экспонатами. Отремонтировали дорожки и тропинки.

Сейчас в саду разбиты функциональные зоны: входная группа, территория для семейного отдыха, арт-пространство и лужайки для отдыха на траве. В дальнейшем откроется еще одна территория, где можно будет заключать браки, проводить торжества или массовые мероприятия.

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