В Тамбовской области в ДТП погибли сотрудники УФСИН

В Тамбовской области в дорожной аварии погибли три человека, в том числе двое сотрудников СИЗО регионального УФСИН. Возбуждено уголовное дело, сообщает региональный СК.

Машину с телами погибших обнаружили утром недалеко от села Ярославка Никирофовского района. Обгоревший и перевернувшийся на крышу автомобиль нашли в канаве с водой рядом с проселочной дорогой. В машине обнаружились тела трех человек. Как позже выяснилось, двое из них - сотрудники одного из следственных изоляторов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Следователи регионального СУ СК уже осмотрели место происшествия, пообщались со свидетелями. Обстоятельства и причины случившегося выясняются.