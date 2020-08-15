В Тамбовской области в ДТП погибли сотрудники УФСИН

Новости

Трамп разыграл Байдена на встрече с профсоюзом полиции 18:45
"Ротор" на выезде сыграл вничью с "Динамо" 18:06
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Испании 18:06
Лев Лещенко прокомментировал смерть Валентины Легкоступовой 17:50
"Рубин" без Слуцкого сыграл вничью с "Уралом" 17:49
МИД Беларуси: Минск заинтересован в продолжении диалога с ЕС 17:18
Лукашенко: Беларуси посредники не нужны 17:07
На МЦД-2 завершили обновление подвижного состава 16:39
В московском районе Гольяново автобус столкнулся с легковушкой 16:35
Российские врачи завершили миссию помощи Киргизии в борьбе с COVID-19 16:01
Украинский волейболист "Зенита" принял гражданство России 15:41
Жээнбеков назвал создание в РФ вакцины от COVID-19 поворотным моментом 15:35
Вышел трейлер сериала Netflix "Молодой Валландер" 15:29
До конца года на субсидию станкостроителям выделено 200 млн рублей 15:10
Названа лучшая романтическая комедия всех времен 14:42
Мошенники вывели за рубеж миллиарды рублей по ложным судебным искам 14:30
Врач Ефремова заявил, что актер - не алкоголик 14:19
Юрий Лоза поделился воспоминаниями о Валентине Легкоступовой 13:47
В Минске минутой молчания почтили память погибшего во время акций протеста 13:45
СМИ: Месси хочет уйти из "Барселоны" 13:27
Между станциями "Каховская" и "Севастопольская" построят новую пересадку 12:19
Компания SpaceX назвала дату запуска астронавтов в космос 12:11
В столичных Сокольниках открылся Сиреневый сад 12:10
В Москве археологи за девять лет обнаружили 45 тысяч артефактов 12:01
В России начато производство вакцины от коронавируса 11:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
15.08.2020 19:17
Рубрика: Происшествия

В Тамбовской области в ДТП погибли сотрудники УФСИН

Текст: Елена Шулепова (Тамбов)

В Тамбовской области в дорожной аварии погибли три человека, в том числе двое сотрудников СИЗО регионального УФСИН. Возбуждено уголовное дело, сообщает региональный СК.

Под Смоленском в массовой аварии пострадали 8 человек

Машину с телами погибших обнаружили утром недалеко от села Ярославка Никирофовского района. Обгоревший и перевернувшийся на крышу автомобиль нашли в канаве с водой рядом с проселочной дорогой. В машине обнаружились тела трех человек. Как позже выяснилось, двое из них - сотрудники одного из следственных изоляторов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Следователи регионального СУ СК уже осмотрели место происшествия, пообщались со свидетелями. Обстоятельства и причины случившегося выясняются.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тамбовская область

Главное сегодня

Правительство рассмотрит первую версию нацпроекта по внутреннему туризму
За сутки в России выявлен 5061 случай COVID-19 в 84 регионах
В топ-1000 международного рейтинга университетов вошли 11 вузов России
В Воркуте возбудили дело после гибели четырех человек на шахте
Россиян могут полностью обеспечить вакциной от коронавируса за год
Как пандемия способствовала росту домашнего насилия
Как оспорить штраф за нарушение правил парковки