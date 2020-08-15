Комплекс тактических учений будет проведен в Охотском море и на Чукотке

У побережья Камчатки, на Чукотском полуострове и в акватории Охотского моря в августе будут проведен комплекс тактических учений разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) с группировкой сил в дальней морской зоне, сообщил "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Для участия в учениях привлечены флагман ТОФ гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", корабль измерительного комплекса "Маршал Крылов", корветы "Громкий" и "Совершенный", малые противолодочные корабли и суда обеспечения. Будут задействованы самолеты и вертолеты морской авиации флота и части береговых войск.

Отряд соединений Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота сегодня вышел из Владивостока. И по пути экипажи кораблей уже отработали алгоритм оборонительных действий без применения оружия. Отрабатывалась оборона от воздушного нападения условного противника.