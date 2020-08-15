Правительственный десант - день третий

Во второй день пребывания на Камчатке премьер-министр Михаил Мишустин встретился с представителями местной общественности - людьми, которых, как он выразился, объединяет неравнодушное отношение к краю и желание создать регион, в котором хочется жить и работать.

А такое желание у людей с годами только убывает, особенно среди молодежи. Прозвучали данные, что в 70-х годах на полуострове из проживающих более 400 тысяч человек населения около 30 процентов составляла именно эта категория. Сейчас только 60 тысяч. "Глубинная причина того, что сюда не так много людей приезжает, конечно, не только в льготах, в деньгах, а именно в качестве жизни", - считает Мишустин.

Однако в крае не видят возможности для ускоренного развития без льгот. Руководитель одной из местных судоходных компаний, работающих на территории опережающего развития на Камчатке, попросил сделать бессрочными льготы по выплатам в страховые фонды для компаний из ТОРов.

- Нужно дождаться конца льготного периода и тогда принимать решение. Потому что, если мы не будем наполнять соответствующие фонды, то где мы возьмем средства, например, на строительство больниц? - в ответ предложил задуматься премьер.

Налоги и выплаты бизнеса остаются в регионе, идут на его развитие. "Нужно взвешивать, балансировать между инвестициями и льготами. Я не отказываю и не говорю "нет", но лучше дождаться конца льготного периода, 2025 года. Уверен, мы сможем поговорить о продлении льгот. Надо действовать постепенно", - рассудил Мишустин.

За помощью обратились вертолетчики края, обеспечивающие многие перевозки, в том числе регулярные. Им необходимо обновлять свой парк, а помочь мог бы механизм субсидий по лизинговым платежам, но распространяется он только на самолеты. Глава кабинета министров пообещал рассмотреть вопрос: "Думаю, что обязательно попрошу министра финансов Антона Германовича Силуанова. Посмотрим, что можно сделать по субсидированию для того, чтобы услуги малой авиации были доступны для жителей Камчатки".

С временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым у премьера состоялся обстоятельный разговор о проблемах и потребностях регионального масштаба. Например, нужны средства на усиление сейсмоустойчивости жилого фонда. Ситуацию руководитель назвал катастрофической: "У нас более 1148 объектов признаны недостаточными по сейсмике. К сожалению, в прошлые годы мы недостаточно включались в федеральную программу. Сейчас я готовлю конкретные предложения". В программу входят 27 регионов страны, но, считает Солодов, на Камчатке ситуация особенная, поэтому финансирование ей необходимо в приоритетном порядке.

Не самым удачным стал год для края по добыче лосося: путина не дотянула до прогнозного значения, особенно по восточному побережью полуострова. Улов составил только четверть от того, что предвещали научные организации. "Нам нужно будет усиливать науку, - заявил врио губернатора. - Я с соответствующими предложениями в Росрыболовство сейчас выхожу, потому что точная оценка подхода рыбы нам позволит правильно спроектировать те усилия, которые предприятия обеспечивают".

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина в Петропавловске-Камчатском. Фото: Сергей Куксин/ РГ

Зато нет проблем с подготовкой к новому учебному году всех 294 школ края. На их ремонт и дооснащение было выделено два миллиарда рублей. Сейчас идет дооборудование средствами дезинфекции. "Отдельно хочу поблагодарить, Михаил Владимирович, за решение правительства о выделении 96 миллионов рублей на обеспечение учеников горячим питанием, - сказал Солодов. - Это очень важно, поскольку 15 тысяч школьников с первого по четвертый классы без исключения будут обеспечены горячим питанием".

- Стопроцентную готовность к началу учебного года мы обеспечим и в соответствии с поручениями президента и теми задачами, которые правительство ставит, будем готовы. Уверен, что мы сможем в соответствии с санитарными требованиями и на высоком качественном уровне начать новый учебный год, - заявил глава региона.

- Это очень хорошая информация. Значит, фактически вы успеваете, - ответил премьер-министр.

Глава правительства обратил внимание на то усердие, с которым врио губернатора взялся за дела на месте. За два дня, проведенных на Камчатке, Михаил Мишустин посмотрел город, социальные и производственные учреждения. "Непростая здесь ситуация, - констатировал он, - и в этом смысле я еще раз хочу вам сказать спасибо за те активные действия, которые вы предпринимаете".

И отдельно глава правительства поблагодарил местные власти за теплый прием, оказанный ему и всей многочисленной делегации кабинета министров.

После Камчатки правительственный десант продолжит поездку по Дальнему Востоку - впереди решение проблем Магаданской и Амурской областей.