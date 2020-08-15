Вход в Кроноцкий заповедник для жителей Камчатки сделают бесплатным

Снять плату, взимаемую с жителей Камчатского полуострова за вход на территорию Кроноцкого заповедника, предложил во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным директор заповедника Петр Шпиленок. По его словам, председатель правительства идею поддержал, передает ТАСС.

"Мы предложили полностью снять с местного населения плату, которую заповедник взимает за посещение, но при этом за счет развития нового туристического маршрута на вулкане Бурлящий создать инфраструктуру, которая привлечет туристов и позволит компенсировать потери", - цитирует его слова агентство.

Шпиленок разъяснил, что стоимость посещения заповедника с перелетом составляет около 40 тысяч рублей, при этом порядка 5-10 тысяч рублей - это сбор заповедника в зависимости от направления и маршрутов. На эти деньги содержится инфраструктура заповедника. Директор считает, что важно привлекать инвесторов для развития Кроноцкого заповедника, но и "без какого-то участия государства не обойтись".

На встрече премьер-министра с представителями общественности Камчатского края поднимались вопросы увеличения числа инспекторов в заповедниках России. Как рассказал журналистам Петр Шпиленок, Михаил Мишустин согласился с необходимостью интегрировать местное население в работу по сохранению и охране природы.