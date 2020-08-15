Мордовия получила отсрочку по выплате госдолга до 2029 года

Мордовия получила отсрочку по выплате части госдолга: федеральный центр продлил срок возврата бюджетных кредитов на сумму 15,8 миллиарда рублей до 2029 года. Это даст возможность только в текущем году высвободить 4 миллиарда рублей, поэтому 2020-й республика планирует завершить с профицитом.

Об этом заявил глава РМ Владимир Волков на состоявшейся накануне сессии Госсобрания Мордовии.

Как сообщила пресс-служба главы РМ, в этот день депутаты утвердили нового министра финансов республики - им стал 36-летний Сергей Тюркин.

Характеризуя состояние финансовой сферы, Владимир Волков подчеркнул, что в последние два года республика активно ведет работу по снижению долговой нагрузки. Так, по итогам 2019-го госдолг удалось сократить сразу на 5,1 миллиарда рублей, что составляет 9 процентов от общей суммы бюджетной задолженности.

- Мы более чем на 400 миллионов рублей перевыполнили целевой показатель, установленный в соглашении с Минфином России, - пояснил глава РМ.

Он отметил, что, несмотря на все трудности, республика - единственный регион в ПФО, который планирует исполнить бюджет-2020 с профицитом.

- В этом году нам удалось решить принципиальный вопрос, касающийся реструктуризации нашего долга перед федеральным бюджетом, - заявил Владимир Волков. - Правительством России было поддержано наше предложение о продлении до 2029 года срока возврата бюджетных кредитов, предоставленных республике, в общей сумме 15,8 миллиарда рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Владимирович Мишустин.

По данным минфина республики, на первое августа общая сумма госдолга Мордовии составила 50,7 миллиарда рублей, из них 27,08 миллиарда - бюджетные кредиты.

Отсрочка платежей станет существенной мерой поддержки бюджета Мордовии. Только в 2020-м это высвободит 4 миллиарда рублей, а в ближайшие три года - еще 9,5 миллиарда. Эти средства планируется направить на реализацию нацпроектов, развитие экономики и социальной сферы республики.

Следует отметить, что, несмотря на кризис, вызванный пандемией коронавируса, Мордовии удалось в этом году увеличить объем доходов республиканского бюджета более чем на 20 процентов. Кроме того, в ближайшее время на развитие регион получит из федерального центра еще 4 миллиарда рублей.

- Сейчас наша с вами основная задача - удержать экономику, минимизировать негативные последствия коронавируса и сохранить доходы людей. Для этого нужно к концу года как минимум не уменьшить объемов производства и работ по всем направлениям, - подытожил Владимир Волков.

Кстати

По итогам весенних месяцев этого года в Мордовии зафиксирован рост прибыли бизнеса на 108 процентов. Об этом говорят результаты исследования международной консалтинговой сети "ФинЭкспертиза". Мордовия по этому показателю вошла в первую тройку регионов страны - наряду с Алтаем и Белгородской областью.