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15.08.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Туристы отсудили деньги за сорванный из-за пандемии отдых за границей

Текст: Константин Бахарев (Пермский край)
На этот раз в сюжете "Отпуск-2020. Выбор есть!" мы не будем рассказывать о новых маршрутах. А поговорим о заграничных путешествиях, которые не состоялись. Как вернуть потраченные на эти туры деньги? В этом разбирался корреспондент "Российской газеты".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Суд - на стороне туристов

Уже несколько судебных решений вынесено пермскими судами в пользу тех, кто не смог уехать в Испанию или Турцию в этом году. Туроператоры вынуждены были вернуть деньги своим клиентам.

Например, Кунгурский городской суд взыскал с туристической фирмы 307 тысяч рублей за сорванный отдых в Испании. Семья из шести человек еще в декабре прошлого года забронировала тур на Пиренеи сроком на десять дней. Поездка должна была состояться весной, но из-за введенных ограничений на перелеты выехать из России не удалось.

Покупатели тура в марте обратились к туроператору с просьбой вернуть деньги. Однако в этом им было отказано. В свою очередь туристам предложили другой тур, и в другое время. Дело дошло до суда, и судья решил, что, так как с 13 марта 2020 года пассажирские воздушные перевозки с территории России в Испанию временно ограничены, то это обстоятельство является основанием для расторжения договора.

Примерно такие же решения вынесены в Березниках и Перми.

Больше 100 тысяч рублей - иди к мировому

При подаче иска необходимо соблюсти несколько условий.

Фото: AP
"РГ" публикует постановления о возврате денег за аннулированные туры

Условие первое. Взыскивать деньги необходимо с того, кому они были уплачены.

Уже зафиксированы случаи, когда турагент знал, что въезд в ту или иную страну закрыт, но, тем не менее принимал оплату, а потом пытался свалить вину на туроператора. Отвечать же обязан тот, кто получил деньги.

Условие второе. Следующий шаг после установления ответчика - направить ему претензию. Если же тот никак не реагирует или предлагает заведомо неподходящие варианты разрешения проблемы, нужно обратиться в суд.

Условие третье. Здесь тоже необходимо знать: если сумма иска меньше 100 тысяч рублей, его надо подавать в мировой суд. Если больше - в районный или городской суд.

Четвертое условие. С билетами ситуация немного другая. Многие, выезжая на отдых, приобретали невозвратные билеты. Но опять же из-за карантинных мер рейсы зачастую отменялись.

"В июле этого года правительство России приняло постановление, согласно которому пассажир с отмененного рейса не может сразу же потребовать возврата денег за билет, - говорит юрист Елена Ивлева. - Сейчас он имеет право в течение трех лет зачесть потраченную сумму на оплату перелета иным рейсом. Или получить деньги, но только через три года".

Пятое условие. Специалисты советуют в любом случае сначала обратиться в Роспотребнадзор, так как именно это ведомство занимается охраной прав потребителей, в том числе и невезучих туристов.

Консультационные центры Роспотребнадзора, где можно обсудить проблемы, связанные с отменой отдыха, есть в каждом регионе России.

Подробнее читайте в ближайшем номере "РГ-Неделя"

Все тексты сюжета "Отпуск-2020. Выбор есть!" читайте здесь.

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