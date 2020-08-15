В Нижегородской области мужчина расстрелял машину воздухоплавателей

В Нижегородской области сотрудники полиции выясняют обстоятельства и причины конфликта, произошедшего сегодня между двумя водителями в районе деревни Шубино. Один из участников ссоры расстрелял машину другого из травматического пистолета.

О дорожном инциденте на Борском кольце у себя на странице в соцсети рассказал руководитель клуба воздухоплавателей Георгий Зименко. В машине находилась его команда, к счастью, никто не пострадал. Но автомобиль получил механические повреждения.

В пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области сообщили, что стрелявший был задержан на территории Семеновского района, куда он скрылся с места происшествия. Мужчину доставили в местное ОВД. При себе у него был травматический пистолет, на который водитель имел разрешение. "Полиция проводит проверку по факту произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - уточнили в пресс-службе.