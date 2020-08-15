В Самарской области в ТОСЭР "Чапаевск" вошел новый инвестор

Производитель полиграфической продукции - компания "ДСМ Принт" официально подтвердила намерения о вхождении в ТОСЭР "Чапаевск".

В пятницу состоялось подписание трехстороннего соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития "Чапаевск". Подписи под документом поставили представители министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, администрации Чапаевска и компании "ДСМ Принт". Заявленный объем инвестиций составляет 147 миллионов рублей. Предполагается создать 120 новых рабочих мест.

Инвестор планирует реализовать проект по созданию полиграфического комплекса, выпускающего продукцию упаковочно-этикеточного назначения. Для ее выпуска планируется использовать современные материалы и технологию флексографической печати. Она позволяет осуществлять высокую ротационную печать быстровысыхающими жидкими красками, закрепляющимися на различных, чаще гибких материалах. Технология флексопечати считается простой, малозатратной, не требующей длительной подготовки. По популярности она занимает третье место после офсета и цифры. Привлекательная упаковка востребована для продуктов и товаров непродовольственной групп, она рассчитана на оптовых заказчиков.

Компания "ДСМ Принт" стала третьим резидентом ТОСЭР "Чапаевск". Ранее такой же статус уже получили Средне-Волжский завод химикатов с проектом по созданию производств моющих, чистящих и дезинфицирующих средств и компания "ЧапХимПром" с проектом по созданию производства гипохлорита натрия. В общей сложности инвесторы планируют направить на реализацию своих проектов в Чапаевске около 270 миллионов рублей и создать 179 рабочих мест.

Напомним, статус территории опережающего развития Чапаевск получил всего год назад и активно развивается, в том числе, благодаря усилиям Агентства по привлечению инвестиций Самарской области. Он проводит поиск и переговоры с потенциальными инвесторами, ведет работу с заинтересованными предпринимателями в режиме одного окна.

В Самарской области на сегодня действуют две территории опережающего развития - в Чапаевске и Тольятти.

- Территории опережающего развития - мощный инструмент областного правительства в масштабной работе по привлечению инвестиций и улучшению качества жизни в регионе. Появление нового резидента со своим проектом полиграфического комплекса даст новый импульс развитию Чапаевска, во многом благодаря созданию высокооплачиваемых рабочих мест для жителей моногорода, - подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В июле Правительство РФ расширило возможности для ведения бизнеса резидентам территорий опережающего развития. Если ранее резиденты ТОР могли вести деятельность, которая входила в определенный перечень, то теперь сформирован только перечень запрещенных видов деятельности. В него вошли добыча сырой нефти и природного газа, строительство транспортных трубопроводов, производство нефтепродуктов, оптовая и розничная торговля, лесозаготовки, операции с недвижимостью. Также под запрет попали крупные компании, в которых занято 20 и более процентов среднесписочной численности работников всех организаций моногорода. Изменения вступили в законную силу.