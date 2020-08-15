В Новосибирской области начали подготовку к 300-летию города Куйбышев

В рамках рабочей поездки в Куйбышевский район губернатор Новосибирской области Андрей Травников, Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив и член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Владимир Лаптев посетили несколько новых, а также строящихся и реконструируемых объектов. Глава региона предложил утвердить программу празднования грядущего юбилея города Куйбышева.

- Запустение - это не про этот старинный город, сегодня мы видим здесь бурное развитие. Через два года Куйбышев-Каинск отметит 300-летие. Сделано уже очень многое - фактически, можно сказать, что подготовка к юбилею стартовала. На федеральном уровне есть такая практика - к юбилею какого-либо города или региона издается Указ Президента или постановление Правительства, которыми утверждается программа подготовки к празднованию юбилея. Есть предложение - подготовить и утвердить программу празднования трехсотлетия Куйбышева. Многое сделано, еще больше в заделе, и для того, чтобы ничего не упустить и иметь комплексный подход, предлагаю утвердить программу грядущего юбилея. Надо помогать тем, кто что-то делает. В Куйбышеве собралась команда, которая делает, поэтому мы будем им всячески помогать, - отметил Андрей Травников.

Председатель Заксобрания региона Андрей Шимкив подтвердил, что в рамках исполнения наказов избирателей в программу подготовки к празднованию юбилея будет включено все, о чем попросят куйбышевцы к трехсотлетию своего города.

Сенатор Владимир Лаптев от имени всех куйбышевцев выразил благодарность Губернатору Андрею Травникову и Председателю Законодательного Собрания Новосибирской области Андрею Шимкиву за понимание ожиданий жителей района и за внимательное отношение к их просьбам. "Мы сделали многое для того, чтобы сегодня не пришлось краснеть", - подчеркнул Владимир Лаптев.

Справка

Куйбышев до 1935 года назывался Каинском. Был основан в 1722 году на левом берегу речки Каинки, впадающей в Омь, как Каинское военное укрепление. В XVIII-XIX веках играл важную роль в торговле в Сибири. После строительства Транссибирской железной дороги утратил эту роль. Сейчас является административным центром Куйбышевского района Новосибирской области.