День памяти Цоя: фильм "Игла"-ремикс, хиты над Дворцовым мостом, концерты в шести городах

30 лет назад погиб Виктор Цой. Рано утром 15 августа 1990 года, по дороге на рыбалку он разбился в автокатастрофе, под Ригой. "Москвич", который он купил незадолго до того по совету продюсера Юрия Айзеншписа, вылетел на встречную полосу латвийской трассы и столкнулся с мчащимся навстречу автобусом. По счастливой случайности в машине не оказалось пятилетнего сына музыканта: Саша не захотел рано вставать, закапризничал и не поехал вместе с отцом…

А теперь сам Цой-младший собрал бывших коллег отца по "Кино". Все очень ждут их возвращения на сцену в 2021 году. Возможно, в программе примет участие и голограмма Виктора Цоя…

Ничего не изменилось

Песни Виктора Цоя по-прежнему поют и 30 лет спустя. Нет ни одного рок-композитора 80-90-х, чьи хиты были бы столь востребованы и в "десятые"-"двадцатые". Их поют Земфира, "Алиса", Борис Гребенщиков, Вячеслав Бутусов, "Би-2", Ольга Кормухина, "Приключения Электроников", Александр Ф. Скляр, "Мумий Тролль" и даже Полина Гагарина. А уж рэперы записали целый альбом! И исполняют их актуально, дерзко, свежо, с большим пиететом… Вот уж, кто мог подумать?!

Впрочем, недавно сын сообщил, что запретит петь песни Виктора Цоя другим артистам. Может, хотел убрать конкурентов перед созданием нового проекта бывших участников "Кино"?! Думается, он изменит мнение. Как говорится "из любви к искусству".

Потому что если песни Цоя и сегодня поют так драйвово, пронзительно и с душой нараспашку, как "Алиса" "Песню без слов" и "Спокойную ночь", или Земфиру - "Кукушку", можно только аплодировать… Ну, и может, завидовать и гордиться! И этим исполнением и своим отцом!

Начали на Дворцовом мосту

Именно там, в ночь на 15 августа, начинался День памяти Виктора Цоя. Мост решили разводить под две его песни в новой обработке гитариста "Кино" Юрия Каспаряна. А потом над Невой появился и большой световой портрет Виктора Цоя.

Снова любимое кино

15 августа в 16.00 вечер памяти Виктора Цоя начнется и в кинотеатре "Октябрь", что в Москве, на Новом Арбате. Здесь состоится эксклюзивный показ фильмов, в которых он снимался. Отреставрированной версии "Иглы", а также документального короткометражного фильма о русском роке "Йя-Хха". Ну, а режиссер их Рашид Нугманов выйдет в прямой эфир благодаря zoom и ответит нам вопросы зрителей.

В честь Цоя снова споют

Концерты в честь лидера "Кино" состоятся в Пскове, Кургане, Нижнем Тагиле, Астрахани, Красноярске, а Амурский областной дом творчества проведет онлайн-конкурс "Звезда по имени Солнце". Никто из рокеров не удостаивался таких почестей!

Опять "И не кончится лето" в Санкт-Петербурге

На выставке в KGallery, что на Набережной реки Фонтанки теперь представлены рисунки, картины, сделанные Виктором Цоем фотографии и личные вещи, включая любимую черную куртку, которую он сам же и разрисовал. Выставка названа по одной из последних песен "Кино" - "Кончится лето"… Наверняка, кто-то придет к галерее с гитарой. И все вместе будут петь любимые песни группы "Кино" на улице, а может и в самом музее… В такой день мало кто решится это запретить?!