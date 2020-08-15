Ленинградскому зоопарку исполнилось 155 лет

Сегодня Ленинградский зоопарк отмечает свое 155-летие. По случаю юбилея гостям обещана обширная развлекательная программа. Посетителей проведут по служебным помещениям зоосада, они смогут понаблюдать за кормлениями белых медведей, жирафа, лемуров, ленивцев, оленей и других животных, говорится в сообщении на сайте учреждения.

"В течение всей субботы у нас будут проходить экскурсии, ожидается конное шоу и развлекательная программа на сцене для всей семьи. Наши специалисты расскажут, как взаимодействуют зоопарки между собой: подбираются и соединяются пары, осуществляется переезд животных, определяется будущее место жительства подросшего потомства", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Ленинградский зоопарк сегодня является домом для около 900 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли. Уникальный музей живой природы расположен в самом центре Санкт-Петербурга - напротив Петропавловской крепости. Это один из старейших зоопарков России. Первых посетителей здесь приняли 14 августа 1865 года. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня этот центр является частью большой семьи зоопарков мира. Путешествуя по разным городам и странам, можно встретить родственников питомцев петербургского зверинца.