При обрушении на шахте в Воркуте погибли четыре человека

На шахте "Воргашорская" в Воркуте произошло обрушение, в результате которого погибли четыре человека, сообщает предприятие "Воркутауголь".

Сотрудники подрядной организации разбирали выведенную из эксплуатации аварийную надземную галерею, по которой проходил конвейер для транспортировки угля.

По предварительным данным, из-за нарушения техники безопасности при демонтаже перекрытия галерея рухнула, и четверо рабочих получили травмы, несовместимые с жизнью.

В настоящее время идет расследование всех обстоятельств ЧП.