Самолет Петербург - Анталья вынужденно вернулся в Пулково

Самолет, направляющийся из Санкт-Петербурга в Анталью, вернулся обратно по технической причине: сработал один из датчиков.

Об этом говорится в сообщении ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании-перевозчика, выполнявшей рейс Санкт-Петербург - Анталья.

Пассажиров высадили в здание терминала. Но уже сегодня после 19 часов по московскому времени их пригласят на борт резервного воздушного судна, которое и доставит путешественников на популярный турецкий курорт.

Согласно Федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании, пассажиры получат горячее питание и напитки.