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15.08.2020 16:56
Рубрика: Происшествия

В Карелии педофила-рецидивиста отправили в колонию на 18,5 года

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)

В Петрозаводске вынесли приговор 62-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении четырех преступлений по статье 132 УК РФ - насильственные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевших, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Фото: Пресс-служба СКУ СК России по Крыму
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Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета Карелии, потерпевших четверо, это три девочки в возрасте 6 и 11 лет и мальчик 8 лет. В ходе расследования уголовного дела установили, что мужчина летом прошлого года, работая мастером по ремонту обуви, приглашал малолетних детей в арендованную им мастерскую, расположенную в подвальном помещении одного из домов. Именно там он и совершал преступления против детей.

Следователи собрали доказательства, провели экспертизы, в том числе судебно-психиатрические, допросили свидетелей, специалистов и малолетних детей. Они и рассказали обо всем правдиво, что подтвердили заключениями психологических экспертиз.

Кстати, этот мужчина уже был судим за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего и отбыл в местах лишения свободы пять лет.

Суд назначил рецидивисту наказание в виде 18 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Петрозаводск

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