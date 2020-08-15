В Петербурге нарушитель 700 метров протащил за машиной инспектора ГИБДД

В Петербурге при оформлении нарушения пострадал инспектор ГИБДД. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ЧП произошло в Адмиралтейской районе, на набережной Обводного канала. Наряд ДПС оставил автомобиль BMW 730. Тут же было установлено, что номера на автомобиле уже недействительные.

Пока инспектора проверяли документы у 39-летнего водителя, пассажир решил скрыться: пересел на место водителя и завел двигатель автомобиля. BMW тронулся. Остановить злоумышленника попытался один из инспекторов - 38-летний лейтенант полиции. Тогда злоумышленник совершил на него наезд и протащил, зажав руку лейтенанта, около 700 метров по дороге. После чего скрылся с места происшествия.

Пострадавшему инспектору потребовалась медицинская помощь. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

Автомобиль обнаружили на другой улице. Была выставлена засада, и вскоре вернувшийся к машине нарушитель был задержан.

Им оказался 36-летний уроженец Архангельской области, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, приведшее к летальному исходу. Выяснилось, что и владелец иномарки имел проблемы с законом. В частности, имел судимость за незаконный оборот наркотиков.

Оба злоумышленника задержаны. По предварительным данным, оба находились в состоянии наркотического опьянения. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).