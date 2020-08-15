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15.08.2020 21:51
Рубрика: Власть

Власти наградят и поблагодарят за работу медиков из Москвы и регионов

Президент России подписал распоряжение о поощрении ряда выдающихся медиков за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Фото: Виталий Невар/ТАСС
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В частности, почетной грамотой президента будут награждены главврач Станции переливания крови Калининградской области Нина Кабанчук, главврач калининградской городской больницы №3 Руслан Кабисов и начальник отдела минздрава Калининградской области Лидия Окорокова.

Благодарность объявлена коллективу городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы в Иркутской области и 19 медикам, в числе которых сотрудники московских учреждений здравоохранения.

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