Власти наградят и поблагодарят за работу медиков из Москвы и регионов

Президент России подписал распоряжение о поощрении ряда выдающихся медиков за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, почетной грамотой президента будут награждены главврач Станции переливания крови Калининградской области Нина Кабанчук, главврач калининградской городской больницы №3 Руслан Кабисов и начальник отдела минздрава Калининградской области Лидия Окорокова.

Благодарность объявлена коллективу городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы в Иркутской области и 19 медикам, в числе которых сотрудники московских учреждений здравоохранения.