Между Туапсе и Гагрой начал курсировать туристический ретропоезд

Новости

В России начато производство вакцины от коронавируса 11:30
СМИ: ЦСКА опередил "Милан" в борьбе за бразильского защитника Фукса 11:26
Роухани назвал поражением США итоги голосования в СБ ООН по Ирану 11:12
В Москве темп прироста новых случаев COVID-19 за последний месяц на четверть меньше предыдущего 11:05
Фестиваль "Золотая маска" открыл продажу билетов на конкурсные спектакли 11:01
Вымирающий вид: самые доступные рамные внедорожники в России 11:00
Премьер Болгарии решил изменить конституцию страны 10:33
США и Китай отложили консультации по торговому соглашению 09:51
В Сеуле прокурор покусал таксиста 09:15
В Москве от коронавируса вылечились еще 1275 пациентов 09:13
В топ-1000 международного рейтинга университетов вошли 11 вузов России 09:03
"Вашингтон" проиграл "Айлендерс" несмотря на дубль Овечкина 08:13
В Перу продвигают лечебные травы для борьбы с COVID-19 08:08
Индия заявила об испытаниях трех вакцин от коронавируса 07:34
Эксперт назвал неподходящее для Wi-Fi-роутера место в квартире 07:01
В Охотском море и на Чукотке проведут тактические учения 06:46
Постпред РФ: Попытка США продлить оружейное эмбарго Ирана с треском провалилась 06:44
В Калифорнии природный пожар охватил свыше 11 тысяч гектаров 05:51
Российские военные провели гуманитарную акцию в провинции Алеппо 05:35
Трамп подписал новый указ по ограничению работы TikTok в США 04:56
Трамп призвал перенести первый раунд теледебатов на более ранний срок 04:54
Тегеран: Голосование СБ ООН по резолюции против Ирана показало изоляцию США 04:11
Небензя: Необходимо избежать усиления конфронтации по иранской теме 03:46
Почтовое ведомство США предупредило о задержках при удаленном голосовании 03:36
Минобороны США объявило о создании рабочей группы по НЛО 03:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
15.08.2020 11:31
Рубрика: Экономика

Между Туапсе и Гагрой начал курсировать туристический ретропоезд

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Ирина Белова/РГ Фото: Ирина Белова/РГ
Фото: Ирина Белова/РГ

Сегодня из Туапсе в Гагру впервые отправился туристический поезд "Сочи". Корреспондент "РГ" отправилась на нем в небольшое путешествие.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Сочинские гостиницы достигли 100-процентной загрузки

На платформе железнодорожного вокзала города-курорта пассажиров торжественно встречали высокие гости, духовой оркестр и проводницы с воздушными шарами. Из Туапсе поезд отправился в 5.20, из Сочи вагоны тронулись в 8.00, а в Гагру состав прибыл в 11.30. Примечательно, что из прессы пассажирам предложили свежую "Российскую газету" и выпуск газеты "Гудок" от 15 августа 1980 года.

- В СМИ уже окрестили этот состав ретропоездом, но мы называем его туристическим, стилизованным под наш фирменный стиль, - рассказал заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов. - В нем четыре класса обслуживания - СВ, купе, плацкарт и сидячие места, есть также два вагона-ресторана. Кроме того, имеется wi-fi, розетки и, что особенно важно для Черноморского побережья, кондиционеры с дополнительными генераторами.

Что касается поезда, то это старый состав, прошедший капитальный ремонт на Тверском вагоностроительном заводе. Интересно, что вагоны-рестораны стилизованы под советскую эпоху. В меню среди прочего - шампанское "Советское", блинчики с икрой, сырники, яичница, а также национальные блюда, например, аджапсандал и жареный сулугуни. Есть сувенирные наборы в авоське со шпротами в масле, килькой в томате, сгущенным молоком, сырком "Дружба", минеральной водой и лимонадом.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Готовы ли вокзалы к массовому отъезду отдыхающих в конце августа

- Абхазия востребована у гостей нашего курорта. Практически каждый четвертый турист, посетивший Сочи, приобретает экскурсию в соседнюю страну, - отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

- Абхазия будет развиваться в туристической сфере, - считает начальник Абхазской железной дороги Мирон Агрба. - Поезд Туапсе - Гагра - это возможность с комфортом добраться с одного курорта на другой.

По словам москвичей Аркадия и Екатерины Могилиных, которые отдыхают в Сочи с дочкой, это возможность отдохнуть день за границей, потратив минимальное количество времени на дорогу.

Кстати, обратно поезд выедет из Гагры в 19.00, а прибудет в Туапсе в 0.35. Этот состав по такому маршруту будет курсировать каждый день, кроме вторника, когда он проследует от Сочи до Гагры.

Поезд рассчитан на 400 мест, на первую поездку продано более половины. К слову, сидячие места - их стоимость составляет около 300 рублей - были раскуплены полностью.

В регионах Экономика Туризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Развитие туризма в России

Главное сегодня

Правительство рассмотрит первую версию нацпроекта по внутреннему туризму
В топ-1000 международного рейтинга университетов вошли 11 вузов России
СБ ООН отклонил резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Ирана
Небензя: Необходимо избежать усиления конфронтации по иранской теме
Задержанные в Беларуси 32 гражданина РФ вернулись на родину
ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников до конца года
В Минтруде разъяснили порядок перевода на удаленную работу