Между Туапсе и Гагрой начал курсировать туристический ретропоезд

Сегодня из Туапсе в Гагру впервые отправился туристический поезд "Сочи". Корреспондент "РГ" отправилась на нем в небольшое путешествие.

На платформе железнодорожного вокзала города-курорта пассажиров торжественно встречали высокие гости, духовой оркестр и проводницы с воздушными шарами. Из Туапсе поезд отправился в 5.20, из Сочи вагоны тронулись в 8.00, а в Гагру состав прибыл в 11.30. Примечательно, что из прессы пассажирам предложили свежую "Российскую газету" и выпуск газеты "Гудок" от 15 августа 1980 года.

- В СМИ уже окрестили этот состав ретропоездом, но мы называем его туристическим, стилизованным под наш фирменный стиль, - рассказал заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов. - В нем четыре класса обслуживания - СВ, купе, плацкарт и сидячие места, есть также два вагона-ресторана. Кроме того, имеется wi-fi, розетки и, что особенно важно для Черноморского побережья, кондиционеры с дополнительными генераторами.

Что касается поезда, то это старый состав, прошедший капитальный ремонт на Тверском вагоностроительном заводе. Интересно, что вагоны-рестораны стилизованы под советскую эпоху. В меню среди прочего - шампанское "Советское", блинчики с икрой, сырники, яичница, а также национальные блюда, например, аджапсандал и жареный сулугуни. Есть сувенирные наборы в авоське со шпротами в масле, килькой в томате, сгущенным молоком, сырком "Дружба", минеральной водой и лимонадом.

- Абхазия востребована у гостей нашего курорта. Практически каждый четвертый турист, посетивший Сочи, приобретает экскурсию в соседнюю страну, - отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

- Абхазия будет развиваться в туристической сфере, - считает начальник Абхазской железной дороги Мирон Агрба. - Поезд Туапсе - Гагра - это возможность с комфортом добраться с одного курорта на другой.

По словам москвичей Аркадия и Екатерины Могилиных, которые отдыхают в Сочи с дочкой, это возможность отдохнуть день за границей, потратив минимальное количество времени на дорогу.

Кстати, обратно поезд выедет из Гагры в 19.00, а прибудет в Туапсе в 0.35. Этот состав по такому маршруту будет курсировать каждый день, кроме вторника, когда он проследует от Сочи до Гагры.

Поезд рассчитан на 400 мест, на первую поездку продано более половины. К слову, сидячие места - их стоимость составляет около 300 рублей - были раскуплены полностью.