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15.08.2020 10:54
Рубрика: Экономика

Сочинские гостиницы достигли 100-процентной загрузки

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Туристический сезон в Сочи подошел к пику. Как сообщил глава города Алексей Копайгородский, в некоторых местах размещения загрузка достигла 100 процентов.
Аэропорт Сочи побил рекорд Олимпиады и ЧМ-2018 по числу пассажиров в сутки

- С момента открытия границ Сочи посетили более 1,5 миллиона человек, - отметил мэр города.

При этом каждый четвертый турист, приезжающий на главный морской курорт страны, покупает путевку в соседнюю Абхазию.

- Но Сочи и Абхазия никогда не были конкурентами. Открытие границы с соседней республикой не повлияло на турпоток в наш город, - добавил Копайгородский.

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