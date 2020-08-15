Сочинские гостиницы достигли 100-процентной загрузки

Туристический сезон в Сочи подошел к пику. Как сообщил глава города Алексей Копайгородский, в некоторых местах размещения загрузка достигла 100 процентов.

- С момента открытия границ Сочи посетили более 1,5 миллиона человек, - отметил мэр города.

При этом каждый четвертый турист, приезжающий на главный морской курорт страны, покупает путевку в соседнюю Абхазию.

- Но Сочи и Абхазия никогда не были конкурентами. Открытие границы с соседней республикой не повлияло на турпоток в наш город, - добавил Копайгородский.