В Сочи разыскивают семью, где папа размахивал за ногу ребенком

На возмутительное видео из Сочи, опубликованное три дня назад в соцсети, отреагировала уполномоченный по правам ребенка РФ Анна Кузнецова. Напомним, на кадрах мужчина размахивает за ногу младенцем, висящим вниз головой.

Предположительно (исходя из других публикаций на странице), это отец ребенка, а младенец - девочка, которой нет еще и двух месяцев.

"Всю ночь мне пишут возмущенные люди, и их можно понять. Мне прислали ссылку на видео, где, предположительно, папа держит младенца за ногу на вытянутой руке и машет ею как чем-то неживым, - написала Кузнецова на своей странице в Instagram. - Я пересмотрела - это не кукла, это девочка! Судя по фото "Свидетельства о рождении" на страничке папы, девочка, которую зовут Шутка, младше нашего Пети почти на месяц!"

Кузнецова сообщила, что утром сразу же связались со всеми службами Краснодарского края. Специалисты выехали по адресу семьи, но родителей дома не нашли.

"Сейчас их разыскивают, подключены правоохранители, нужно во всем разобраться. Главное, чтоб с малышкой все было хорошо", - добавила Кузнецова.

Полиция Сочи также проводит проверку по факту опубликованного видело, сообщили корреспонденту "РГ" в ГУ МВД по Краснодарскому краю.