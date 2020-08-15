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15.08.2020 10:25
Рубрика: Культура

Фото: Прямо в центре Екатеринбурга разбили авторские сады

Текст: Наталия Швабауэр (Екатеринбург)
Фото: Татьяна Андреева
Екатеринбуржцам предложили прогуляться по "Садам Семирамиды", познать уральскую "Аниму", поэкспериментировать в LABORATORIUM и надышаться полезными фитонцидами на "Экологической зарядной станции": в центре города открылся второй Евразийский фестиваль ландшафтного искусства "Атмосфера".

Пять конкурсных проектов, прошедших предварительный отбор профессионального жюри, и несколько внеконкурсных представлены под открытым небом во дворе старинного особняка по улице Февральской Революции, 27. Все они посвящены "месту силы": месту, где мы отдыхаем и черпаем вдохновение.

- Фестиваль ландшафтного искусства, а не просто дизайна, то есть в каждой композиции скрыт смысловой посыл. Особенность всех проектов в том, что они созданы из живых растений и экологичных материалов. Это гораздо сложнее: надо предвидеть, как сад будет выглядеть через 7, 10, 100 лет, - говорит Юлия Сорокина, директор фестиваля.

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Каждый сад не похож на соседа. Например, Оксана Бобровская, Ирина Постовалова, Ирина Ермолович продемонстрировали философию лагом.

- Мы живем в мире чрезмерного потребления, вещи создаются одноразовые, многое потом выбрасывается, возникают свалки - нарушается экология. Философия лагом говорит: человеку нужно ровно столько, сколько достаточно. Ни больше, ни меньше. Мы постарались сделать сад полностью экологичным: использовали обожженные древесину (старинный метод обработки от вредителей и коррозии), террасные доски из вторичного пластика, полимерную лозу. Много мобильных цветников, которые могут меняться в зависимости от вашего желания: сегодня многолетники, завтра - декоративный огород, послезавтра - кустарники. Этот сад можно спокойно перенести на любой рельеф, в любой климат, и он будет там себя совершенно комфортно чувствовать, - рассказала о своем проекте инженер-эколог Ирина Постовалова.

Пожалуй, самый технологически сложный проект - у Алексея Овсянникова, Марины Мурзиной и Ольги Стуловой.

- Мы такого раньше никогда не делали, и для ландшафтной сферы России многое еще в новинку, - признаются они.

Мимо LABORATORIUM вы точно не проскочите: привлекут внимание необычные конструкции, скрученные из металлической проволоки - так называемые габионы, наполненные кусковым стеклом. А также фитостены из искусственно выращенного мха, вибросоматосенсорные преобразователи, которые за счет вибрации меняют рисунок на поверхности воды и создают эффект присутствия. Ручей течет у вас прямо над головой по стеклянной крыше и спускается по стене фонтаном.

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В лечебном саду "Дыши глубже", напротив, никакого хай-тека и сплошное умиротворение.

- Растения испускают особые вещества фитонциды. Так они защищаются от насекомых, грибков и сообщают о своем присутствии. Влияют фитонциды и на человека. Некоторые успокаивают, а другие, наоборот, тонизируют. Основываясь на научных данных и собственном опыте мы создали фактически лечебную комнату, - рассказывает соавтор проекта инженер лесного хозяйства Галина Скоморохова. - Стремление украсить городскую среду газонами и цветниками не очень эффективно. Больше пользы мы получили бы, высадив на эту же площадь плотную куртину деревьев, подбитую кустарниками. Максимум тени и влажности. Деревья благоприятно влияют на микроклимат: зимой поднимают температуру, летом охлаждают, снижают уровень шума в городе.

Партнер Галины Любовь Ладейщикова по образованию - агроном, она 22 года возглавляла Уральский сад лечебных культур имени Вигорова. А на фестивале будет вести лекции в "зеленом лекториуме", где поделится уникальной практикой. Например, как снизить агрессивность обитателей детского спецприемника благодаря фитонцидным растениям.

Ольга Новицкая и Ольга Фролова при создании сада вдохновлялись историей и энергетикой Урала.

- Долгое время тут жили малые народы в единстве с природой. Для них деревья были живыми существами. Так, у мансидягель или дудник служил тотемом, от него вели свой род и называли медвежья дудка,- поделились они. - К березе относились как к дереву, которое связывает наш мир и верхний. Недаром колыбели делали только из нее: береза олицетворяла мир, где нет болезней. Сухие деревья почитали, считалось, что они принимают на себя страдания людей. Мы хотим, чтобы не забывали это культурное наследие. Душа нашего сада воплощена в собирательном образе богини-покровительницы.

Во многих проектах поднимаются вопросы озеленения мегаполисов.

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- В детстве я услышала легенду, как царь Вавилона разбил в пустыне высокие террасы и высадил на них диковинные растения для своей жены. Сады Семирамиды тесно перекликаются с современными "садами на крышах": подпорные стенки пирамиды - это наши каменные дома, которые можно красиво озеленить. Я хочу, чтобы местом силы стали наши города, где люди после рабочего дня могут выйти на крышу, террасу отдохнуть, выпить чаю с чабрецом. В Москве, Екатеринбурге это уже популярно, а лет через пять, думаю, будет настоящий бум. Особенно если мы пойдем по пути стран, которые снижают налоги предприятиям, озеленяющим свои крыши, - рассуждает дизайнер Татьяна Залесова.

Фестиваль продлится до 20 августа. Тогда же назовут победителя конкурса ландшафтных проектов. Программа обещает быть интересной не только для профессионалов, но и для любителей: на каждый день запланированы экскурсии по яблоневому саду Казанцева XIX века, мастер-классы по флористике, полезные лекции от союза садоводов и селекционной станции, музыкальные вечера и даже йога в тени деревьев.

20 августа сады подсветят разноцветными огнями. Акция пройдет совместно с организаторами фестиваля "Не темно".

Пускать на площадку посетителей будут небольшими группами, чтобы соблюсти введенные из-за коронавируса ограничения. Всего организаторы ждут от 18 до 30 тысяч гостей за неделю.

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