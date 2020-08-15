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15.08.2020 11:54
Рубрика: Общество

На Ямале режим самоизоляции продлен до 1 сентября

Текст: Михаил Пинкус (ЯНАО)
На Ямале режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса, продлен до 31 августа включительно. Соответствующий документ подписал в субботу глава региона Дмитрий Артюхов.

- Основные изменения будут связаны с работой учреждений культуры и органов соцзащиты, - пояснили в пресс-службе правительства округа. - Они возобновят свою работу в том числе и по приему граждан уже с 16 августа. Вместе с тем, вводятся дополнительные меры по противодействию COVID-19.

Фото: Пресс-служба правительства ЯНАО
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В частности в аэропортах Салехарда, Нового Уренгоя, Надыма и Ноябрьска будут организованы мобильные пункты тестирования на коронавирус. В случае обнаружения у пассажира признаков респираторных заболеваний или повышенной температуры ему будет необходимо сдать анализ на коронавирусную инфекцию прямо на месте.

Напомним, ранее округ перешел на второй этап снятия ограничений. Возобновили свою работу детские сады, организации дополнительного профессионального образования, водительские курсы.

Новым постановлением определено, что количество занимающихся в них не должно превышать 50 процентов от изначально запланированного числа.

Также на Ямале сейчас открыты фитнес-центры и спортзалы, многие торговые залы. Они должны работать с соблюдением повышенных мер безопасности: проводить генеральную уборка и дезинфекцию помещений, а также обязательную термометрию посетителей и сотрудников.

Людям старше 65 лет, а также тем, кто имеет хронические заболевания, разрешено покидать дома только в случае обращения за экстренной помощью.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО Пандемия коронавируса COVID-19

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