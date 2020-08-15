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15.08.2020 10:33
Рубрика: Происшествия

Нетрезвая тюменка врезалась на "зебре" в пешеходов

Текст: Михаил Пинкус (Тюмень)
Фото: Пресс-служба ГИБДД Тюменской области Фото: Пресс-служба ГИБДД Тюменской области
Фото: Пресс-служба ГИБДД Тюменской области

В Тюмени выясняют обстоятельства ночного ДТП, в котором на глазах мужа и ребенка погибла 36-летняя женщина. Семья переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, когда на перекресток вылетела иномарка, сообщили в субботу в ГИБДД области.

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- Инцидент произошел около трех часов ночи на улице Широтной, - сообщили в пресс-службе госавтоинспекции. - По предварительным данным, иномарка Volkswagen Polo выскочила перекресток на запрещающий сигнал светофора, когда по пешеходному переходу дорогу переходила семья, возвращаясь от родственников домой. Отец успел оттолкнуть 12-летнего ребенка, а маму сбил автомобиль. Женщина скончалась на месте ДТП.

Иномаркой управляла 30-летняя тюменка с пятимесячным стажем вождения, за который она уже дважды привлекалась к ответственности за нарушения ПДД. Как установили в ГИБДД, автомобиль ей две недели назад подарил брат.

Водительница находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, показания алкотестера составили 1,05 алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. По факту ДТП со смертельным исходом организовано расследование.

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