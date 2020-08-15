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15.08.2020 19:12
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге мужчина и женщина застряли на аттракционе

Текст: Михаил Пинкус (Екатеринбург)

В Екатеринбурге посетителям аттракциона в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского потребовалась помощь профессиональных спасателей. Мужчина и женщина застряли в кабинке на 10-метровой высоте, сообщили в субботу в ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: iStock
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- В 18.00 по местному времени из Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского поступило сообщение о происшествии на аттракционе "Катапульта", - сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства. - В воздухе на высоте 10 метров от земли застряла кабина с людьми. В ней находились два человека - мужчина и женщина. Для помощи людям к месту происшествия прибыли спасатели уральского регионального поисково-спасательного отряда и огнеборцы 74-й пожарно-спасательной части.

Как пояснили в ГУ МЧС региона, для спуска пострадавших пришлось установить пожарную автолестницу, по которой спасатели поднялись до кабины, отстегнули ремни безопасности и с помощью альпинистского снаряжения вызволили "пленников".

В спасательной операции принимали участие девять человек и три единицы техники, отметили в ведомстве.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург ЧП на аттракционах

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