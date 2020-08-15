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15.08.2020 13:47
Рубрика: Общество

В Югре откроют дополнительные группы в детсадах

Текст: Михаил Пинкус (ХМАО)

В ХМАО приступили к открытию дополнительных дежурных групп в детских садах. Их число будет расти по мере востребованности, пообещала глава региона Наталья Комарова.

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- Справка об отсутствии заболевания коронавирусом детям не потребуется, и они не будут носить маски, - сообщила Наталья Комарова. - Для воспитателей же масочный режим сохраняется, за исключением проведения обучающих занятий по развитию речи. Также воспитатели должны будут предоставить медицинское заключение об отсутствии новой коронавирусной инфекции.

Все дети, которые ранее находились на самоизоляции дома с родителями, могут воспользоваться правом посещения дошкольной образовательной организации. При этом родителям или законным представителям необходимо уведомить детский сад не менее чем за сутки до первого посещения, отметили в правительстве округа.

В регионах Общество Здоровье Общество Семья и дети Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Пандемия коронавируса COVID-19

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