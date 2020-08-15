В Тюмени готовы снять последние ограничения по коронавирусу

Тюменская область переходит к третьему, последнему этапу снятия ограничений, введенных в регионе из-за пандемии коронавируса. С понедельника в регионе разрешены богослужения в храмах и работа музеев, сообщил в субботу по итогам заседания оперативного штаба глава региона Александр Моор.

- Общие усилия тюменцев в борьбе с новой коронавирусной инфекцией дали позитивный результат - удалось не только стабилизировать, но и существенно улучшить эпидемическую ситуацию в регионе, - сообщил губернатор. - Однако мы решили не снимать все ограничения сразу, а действовать постепенно, внимательно наблюдая за показателями заболеваемости. Это необходимо для сохранения наших с вами жизней и здоровья.

Итак, с 17 августа разрешено проведение богослужений, религиозных обрядов и церемоний в помещениях религиозных организаций, а также работа музеев, в том числе расположенных на открытом воздухе. С 20 августа начнут работать в обычном режиме детские сады. 1 сентября откроются театры.

Кроме того, разрешено возобновить групповые занятия в фитнес-центрах, работу кинотеатров, бассейнов и расположенные на свежем воздухе стационарных механизированных аттракционов. Все эти организации должны уведомить органы власти о возобновлении работы и подписать чек-лист Роспотребнадзора.

При этом в регионе сохраняется обязательный масочный режим в общественном транспорте и местах массового скопления людей. Режим самоизоляции для пожилых людей отменен, но им по прежнему рекомендуется оставаться дома и минимизировать контакты.