Восстановлено речное сообщение между ХМАО и ЯНАО

В связи с очередным этапом снятия ограничений в ХМАО и ЯНАО возобновлены перевозки водным транспортом по маршруту Березово - Салехард - Мужи, приостановленные в июне из-за пандемии коронавируса.

Как сообщили в правительстве ЯНАО, первый метеор по маршруту Мужи - Салехард - Березово, был отправлен вчера утром. И сегодня он вышел в обратный рейс.

- Обращаю внимание всех пассажиров на необходимость соблюдать масочный режим и использовать перчатки, - сообщил заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Денис Редькин.

Стоимость проезда на метеорах не изменилась. Дети в возрасте до 5 лет перевозятся бесплатно, если не занимают отдельного места, отметили в правительстве округа.