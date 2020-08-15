В России выпущена первая партия вакцины от COVID-19

Первая партия вакцины от коронавируса произведена в России. Об этом сообщает министерство здравоохранения.

"Произведена первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России", - приводит сообщение Минздрава ТАСС. Сегодня же в Минздраве сообщили и о старте выпуска вакцины.

Первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции была зарегистрирована в России 11 августа, пройдя перед этим все стадии доклинических и клинических исследований. Она получила название "Вектор V". Директор Центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рассказал, что это так называемая векторная вакцина, когда доставщиком в организм генного материала вируса, вызывающего опасное заболевание, служит другой безобидный вирус, который и называется "вектором". В случае с вакциной против COVID-19 в качестве векторов использовались два штамма аденовирусов, легко проникающие в организм человека, но не способные в нем размножаться.

Ранее на той же технологии в центре Гамалеи была разработана вакцина от лихорадки Эбола и вакцина от MERS - вируса, вызывающего ближневосточный респираторный синдром.