В России выпущена первая партия вакцины от COVID-19

Новости

Названа лучшая романтическая комедия всех времен 14:42
Мошенники вывели за рубеж миллиарды рублей по ложным судебным искам 14:30
Врач Ефремова заявил, что актер - не алкоголик 14:19
Юрий Лоза поделился воспоминаниями о Валентине Легкоступовой 13:47
В Минске минутой молчания почтили память погибшего во время акций протеста 13:45
СМИ: Месси хочет уйти из "Барселоны" 13:27
Между станциями "Каховская" и "Севастопольская" построят новую пересадку 12:19
Компания SpaceX назвала дату запуска астронавтов в космос 12:11
В столичных Сокольниках открылся Сиреневый сад 12:10
В Москве археологи за девять лет обнаружили 45 тысяч артефактов 12:01
В России начато производство вакцины от коронавируса 11:30
СМИ: ЦСКА опередил "Милан" в борьбе за бразильского защитника Фукса 11:26
Роухани назвал поражением США итоги голосования в СБ ООН по Ирану 11:12
В Москве темп прироста новых случаев COVID-19 за последний месяц на четверть меньше предыдущего 11:05
Фестиваль "Золотая маска" открыл продажу билетов на конкурсные спектакли 11:01
Вымирающий вид: самые доступные рамные внедорожники в России 11:00
Премьер Болгарии решил изменить конституцию страны 10:33
США и Китай отложили консультации по торговому соглашению 09:51
В Сеуле прокурор покусал таксиста 09:15
В Москве от коронавируса вылечились еще 1275 пациентов 09:13
В топ-1000 международного рейтинга университетов вошли 11 вузов России 09:03
"Вашингтон" проиграл "Айлендерс" несмотря на дубль Овечкина 08:13
В Перу продвигают лечебные травы для борьбы с COVID-19 08:08
Индия заявила об испытаниях трех вакцин от коронавируса 07:34
Эксперт назвал неподходящее для Wi-Fi-роутера место в квартире 07:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
15.08.2020 14:47
Рубрика: Экономика

В России выпущена первая партия вакцины от COVID-19

Текст: Ольга Игнатова
Первая партия вакцины от коронавируса произведена в России. Об этом сообщает министерство здравоохранения.
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи

"Произведена первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России", - приводит сообщение Минздрава ТАСС. Сегодня же в Минздраве сообщили и о старте выпуска вакцины.

Фото: пресс-служба Минздрава РФ
Россиян могут полностью обеспечить вакциной от коронавируса за год

Первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции была зарегистрирована в России 11 августа, пройдя перед этим все стадии доклинических и клинических исследований. Она получила название "Вектор V". Директор Центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рассказал, что это так называемая векторная вакцина, когда доставщиком в организм генного материала вируса, вызывающего опасное заболевание, служит другой безобидный вирус, который и называется "вектором". В случае с вакциной против COVID-19 в качестве векторов использовались два штамма аденовирусов, легко проникающие в организм человека, но не способные в нем размножаться.

Ранее на той же технологии в центре Гамалеи была разработана вакцина от лихорадки Эбола и вакцина от MERS - вируса, вызывающего ближневосточный респираторный синдром.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Правительство рассмотрит первую версию нацпроекта по внутреннему туризму
В топ-1000 международного рейтинга университетов вошли 11 вузов России
СБ ООН отклонил резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Ирана
Небензя: Необходимо избежать усиления конфронтации по иранской теме
Задержанные в Беларуси 32 гражданина РФ вернулись на родину
ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников до конца года
В Минтруде разъяснили порядок перевода на удаленную работу