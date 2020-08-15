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15.08.2020 10:00
Рубрика: Общество

Россиян могут полностью обеспечить вакциной от коронавируса за год

Текст: Ольга Игнатова
От 9 до 12 месяцев может понадобиться на производство необходимого для иммунизации населения количества вакцины от коронавируса. Об этом заявил глава Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.
Фото: пресс-служба Минздрава РФ Фото: пресс-служба Минздрава РФ
Фото: пресс-служба Минздрава РФ
Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Гинцбург пояснил, как вакцину от COVID-19 создали в такие короткие сроки

"Важно понять, когда мы более-менее успеем покрыть потребности страны. Я надеюсь, в течение 9-12 месяцев", - сообщил он агентству ТАСС. Первыми препарат получат 10-15 регионов страны. Однако пока не известно, какие. По словам Гинцбурга, технология изготовления российской вакцины сходна с изготовлением моноклональных антител. Он отметил, что предприятия, которые продолжают выпускать моноклональные антитела уже адаптированы под производство вакцины. В ближайший месяц-полтора на каждой из этих площадок будет выпускаться ежемесячно около миллиона доз вакцины. "А к концу года, может быть, полтора-два миллиона", - пояснил глава центра Гамалеи.

Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России во вторник, получила название "Спутник V".​ Препарат разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России.

По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, первые партии вакцины против COVID-19 выпустят в течение двух недель.Производство вакцины будет ориентировано в первую очередь на внутренний рынок.

Вакцинация будет носить​ добровольный характер. Детей и пожилых на первых порах прививать не будут.

А в ноябре производство собственной вакцины от COVID-19 намерен запустить Роспотребнадзор. Как рассказали "Российской газете" в ведомстве, вакцина под названием "ЭпиВакКорона" разработана в новосибирском научном центре "Вектор". Она может стать вторым официально зарегистрированным в России иммунным препаратом от коронавируса.

Вакциной "Вектора" уже привиты 14 добровольцев. Все они чувствуют себя хорошо. За ними будут наблюдать пять дней. Если все пройдет хорошо, то им проведут повторную вакцинацию. Также начнется первая вакцинация добровольцев второго этапа клинического исследования. На втором этапе, плацебо-контролируемом, будут привиты две группы добровольцев - всего 86 человек. Первая группа будет двукратно иммунизирована вакциной "ЭпиВакКорона" с интервалом в 21 день. Вторая группа получит плацебо (пустышку).

"ЭпиВакКорона" создана на основе химически синтезированных пептидных антигенов белков вируса SARS-CoV-2 и других компонентов. Она не содержит живых ослабленных вирусов или генетического материала коронавируса. Вирусные векторы, попадая в клетку, обеспечивают синтез защитного антигена - белка S коронавируса (SARS-CoV-2). В ответ на появление в организме чужеродного белка происходит формирование полноценного антительного и клеточного иммунитета.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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