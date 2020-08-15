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15.08.2020 16:01
Рубрика: В мире

Российские врачи завершили миссию помощи Киргизии в борьбе с COVID-19

Текст: Артем Петров (Бишкек)

Российские медики, находившиеся в Киргизии для оказания помощи республиканским врачам в борьбе с коронавирусной инфекцией, осмотрели более четырех тысяч человек. Они работали в основном с пациентами с тяжелыми и средними формами COVID-19.

Российские врачи заявили о снижении заболеваемости COVID-19 в Киргизии

Такие данные были представлены на встрече президента КР Сооронбая Жээнбекова с руководителями российской медицинской группы - замминистром здравоохранения Башкортостана Евгением Кустовым и начальником отделения Главного центра государственного санэпидемнадзора Евгением Спиценко.

Встреча состоялась по случаю завершения работы медиков из РФ в республике и отбытия их из страны.

Евгений Кустов представил краткие итоги работы. По его данным, работа велась в 31 медицинском учреждении КР по нескольким направлениям, включающим в себя, в том числе, обучение врачей по соблюдению правил биологической защиты и противоэпидемического режима и разработку методических рекомендаций по внесению изменений в клинические протоколы лечения больных.

При непосредственном участии российских медиков из больниц были выписаны 615 человек и подготовлены на выписку 594.

Как отметил Евгений Кустов, эпидемиологическая ситуация в Киргизии стабилизировалась и имеет четкую тенденцию к улучшению.

В мире экс-СССР Киргизия Пандемия коронавируса COVID-19

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