Роухани назвал поражением США итоги голосования в СБ ООН по Ирану

Отказ большинства членов Совета Безопасности ООН проголосовать за американский проект резолюции по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана свидетельствует о серьезном политическом поражении США. Об этом заявил президент ИРИ Хасан Роухани.

"В первый раз в истории США подготовили антииранскую резолюцию, которую поддержала одна единственная страна - это маленькое островное государство Доминиканская Республика. Голосование подтвердило очередное крупное политическое поражение США", - сказал Роухани в эфире иранского телевидения.

По его словам, "этот день станет памятным в истории Ирана и в борьбе с международным империализмом".

Накануне большинство членов СБ ООН отказались принять резолюцию США по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана. При голосовании одиннадцать стран воздержались, Россия и Китай проголосовали против документа. По условиям ядерной сделки, заключенной в 2016 году, срок действия международных ограничений на ввоз оружия в Исламскую Республику истекает в октябре этого года.