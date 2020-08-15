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15.08.2020 19:38
Рубрика: Власть

Самолет радиотехнической разведки США был перехвачен над Черным морем

Текст: Александр Степанов

Российский истребитель Су-27 перехватил над Черным морем самолет радиотехнической разведки ВМС США.

Фото: пресс-служба МЧС России
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Как сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, в субботу 5 августа российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Черного моря воздушную цель, которая приближалась к российской границе РФ.

Для опознания воздушного объекта был направлен Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.

Российские летчики при приближении идентифицировали его как самолет радиотехнической разведки ЕР-3Е "Ариес" ВМС США.

После того, как американский разведчик стал удаляться от границы российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

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