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15.08.2020 11:26
Рубрика: Спорт

СМИ: ЦСКА опередил "Милан" в борьбе за бразильского защитника Фукса

Текст: Максим Домчев

ЦСКА близок к подписанию защитника олимпийской сборной Бразилии Бруно Фукса.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Как сообщил в Twitter журналист Никола Скира, Фукс в скором времени может пополнить состав российского клуба. По сообщению источника, сумма трансфера составит около 7 миллионов евро.

21-летнмй Фукс уже согласовал условия контракта с ЦСКА, который будет подписан до 2025 года. А в борьбе за игрока московский клуб опередил"Милан" и "Лилль".

По другим источникам на игрока еще претендуют несколько клубов из Франции, однако пока у ЦСКА есть приоритет.

Фукс выступает за "Интернасьонал". В новом сезоне он провел уже два матча, но отметился только желтой карточкой.

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