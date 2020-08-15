СМИ: ЦСКА опередил "Милан" в борьбе за бразильского защитника Фукса

ЦСКА близок к подписанию защитника олимпийской сборной Бразилии Бруно Фукса.

Как сообщил в Twitter журналист Никола Скира, Фукс в скором времени может пополнить состав российского клуба. По сообщению источника, сумма трансфера составит около 7 миллионов евро.

21-летнмй Фукс уже согласовал условия контракта с ЦСКА, который будет подписан до 2025 года. А в борьбе за игрока московский клуб опередил"Милан" и "Лилль".

По другим источникам на игрока еще претендуют несколько клубов из Франции, однако пока у ЦСКА есть приоритет.

Фукс выступает за "Интернасьонал". В новом сезоне он провел уже два матча, но отметился только желтой карточкой.