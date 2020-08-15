Спасатели МЧС вернулись из Ливана

Сегодня из столицы Ливана Бейрута в полном составе вернулась группировка российских спасателей. 60 специалистов, которые 10 дней участвовали в ликвидации последствия взрыва в порту Бейрута, тремя спецбортами МЧС России прилетели домой.

В пресс-службе ведомства сообщили, что наша группировка убыла из Ливана в числе последних, при этом ребята выполнили все поставленные перед ними задачи.

- Непрерывные поисково- и аварийно-спасательные работы проходили в три смены вблизи эпицентра взрыва в Бейруте. Ведомственными спасателями и кинологическими расчетами обследовано более 31,5 км. пострадавшей территорий, в том числе 26 тыс. кв.м с помощью беспилотных летательных аппаратов.

В результате поисковых работ обнаружены и извлечены из-под завалов тела 10 погибших. Медицинскую помощь в аэромобильном госпитале получили порядка 600 пострадавших, в том числе 70 детей.

"Основные травмы - колото-режущие от битого стекла. В зданиях Бейрута большую площадь составляет остекление", - пояснил врач аэромобильного госпиталя Алексей Скоробулатов.