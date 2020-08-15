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15.08.2020 09:51
Рубрика: В мире

США и Китай отложили консультации по торговому соглашению

Текст: Александр Саможнев

Переговоры по торговому соглашению между США и Китаем, которые должны были состояться в эту субботу в формате видеоконференции, отложены. Об этом сообщает деловое издание Bloomberg. В них планировали принять участие американский торговый представитель Роберт Лайтхайзер, министр финансов Стивен Мнучин, вице-премьер Китая Лю Хэ, а также другие старшие должностные лица.

Фото: РИА Новости
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Таким образом, первая встреча с момента вступления в силу соглашения 15 февраля, не состоялась. Стороны должны были рассмотреть ход осуществления торговой сделки первого этапа.

"О новых сроках переговоров будет сообщено в свое время", - цитирует South China Morning Post пресс-секретаря МИД Китая Чжао Лицзяна. Издание подтвердило, что китайско-американские консультации должны были состояться в эту субботу.

Еще в четверг старший советник Белого дома по экономическим вопросам Ларри Кудлоу утверждал, что подготовка к консультациям идет хорошо. По его словам, стороны намерены провести детальную ревизию сделки первого этапа.

После подписания в январе торгового соглашения напряженность между Вашингтоном и Пекином усилилась, отмечает Bloomberg. Президент Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в распространении пандемии коронавируса, а также в навязывании Гонконгу со стороны китайских властей закона о национальной безопасности. Дополнительным раздражителем между двумя крупнейшими экономиками мира стала угроза Трампа запретить китайские приложения TikTok и WeChat из-за опасений за национальную безопасность. Госсекретарь США Майк Помпео недавно предположил, что Вашингтон может наложить аналогичные запреты и на другие китайские компании.

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