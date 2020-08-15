Трамп призвал перенести первый раунд теледебатов на более ранний срок

Теледебаты кандидатов в президенты США должны начаться прежде, чем граждане получат возможность досрочно проголосовать по почте. Такое мнение высказал президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, подчеркнув, что очень хочет поучаствовать в дебатах.

Первый раунд, в котором, как ожидается Трамп встретится с бывшим вице-президентом Джозефом Байденом, намечен на 29 сентября. Однако власти большинства американских штатов начнут высылать бюллетени для удаленного голосования раньше этой даты. Так, например, в Северной Каролине гражданам доставят бюллетени уже в начале сентября, пишет ТАСС.

"Люди будут голосовать, не посмотрев дебаты", - посетовал американский лидер. Он убежден, что нужно провести хотя бы один раунд до того, как американцы получат бюллетени.

Ранее хозяин Белого дома не раз критиковал идею голосования по почте из-за непрозрачности и долгой обработки бюллетеней. Трамп считает также, что из-за возможных нарушений при таком способе голосования выборы в ноябре могут стать самыми нечестными в истории. Однако представители Демократической партии США убеждены, что в условиях пандемии коронавируса голосование по почте - это единственная возможность принять участие в выборах без риска для здоровья.